बैंकों ने नौ साल में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक बकाया कर्ज वसूला: रिजर्व बैंक

आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक देश के अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले नौ वित्त वर्षों में कुल 1016617 करोड़ रुपये की वसूली की है। आरबीआई का आंकड़ा बताता है कि बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक फंसे कर्जों की मात्रा पिछले पांच वर्षों में घटी है। वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में बकाया एनपीए 709907 करोड़ रुपये था।

बैंकों ने नौ साल में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक बकाया कर्ज वसूला

