Is Today Bank Holiday: आज दिवाली वाले दिन भी यहां खुले रहेंगे बैंक, कहीं आपका शहर तो नहीं है शामिल?

बैंक क्लोज होने पर कैसे निपटाएं काम?

आज भी कई जरूरी काम के लिए हमें बैंक जाने की जरूरत होती है। लेकिन बैंक से जुड़े कुछ ऐसे काम भी है, जो घर बैठे ऑनलाइन आसानी से हो जाते हैं। आज आप बिना चेक दिए, किसी भी व्यक्ति को 1 लाख रुपये तक ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।