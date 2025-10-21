Is Today Bank Holiday: आज दिवाली वाले दिन भी यहां खुले रहेंगे बैंक, कहीं आपका शहर तो नहीं है शामिल?
कल यानी 20 अक्टूबर को देशभर में दिवाली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। आज यानी 21 अक्टूबर को भी कई जगह दिवाली पर्व मनाया जा रहा है। यही कारण है कि कल की तरह आज भी कई शहरों में बैंक खुले रहेंगे। आइए जानते हैं कि 21 अक्टूबर को कहां-कहां बैंक खुले हैं?
नई दिल्ली। कल की तरह आज भी कई शहरों में दिवाली उत्सव मनाया जा रहा है। ये साल का सबसे बड़ा त्योहार होता है। लेकिन कुछ शहरों में फिर भी बैंक खुले रहेंगे। आइए जानते हैं कि 21 अक्टूबर को कहां-कहां बैंक खुले हैं?
Bank Holiday Today: आज कहां खुले हैं बैंक?
21 अक्टूबर के दिन दिवाली और गोवर्धन पूजा की वजह से कई शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं। इनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, ओडिशा, मणिपुर, भुवनेश्वर, बेलापुर इत्यादि शामिल हैं। बाकी जगह बैंक खुले रह सकते हैं।
अक्टूबर में आने वाले दिन कब-कब होगी छुट्टी?
27 अक्टूबर- इस दिन देशभर में छठ पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है। इसके कारण पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहने वाले हैं।
28 अक्टूबर- इस दिन भी छठपूजा के कारण बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे।
बैंक क्लोज होने पर कैसे निपटाएं काम?
आज भी कई जरूरी काम के लिए हमें बैंक जाने की जरूरत होती है। लेकिन बैंक से जुड़े कुछ ऐसे काम भी है, जो घर बैठे ऑनलाइन आसानी से हो जाते हैं। आज आप बिना चेक दिए, किसी भी व्यक्ति को 1 लाख रुपये तक ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
आज हम चंद मिनटों में किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक से जुड़ी कई सर्विस उनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। कैश के लिए आप घर के पास मौजूद एटीएम मशीन का उपयोग कर सकते हैं। मेट्रो शहरों में 3 ट्रांजैक्शन तक मुफ्त है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।