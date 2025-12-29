Bank Holiday: क्या 1 जनवरी को बंद रहेंगे बैंक? अगले साल कब-कब होगी छुट्टी; हॉलिडे लिस्ट करें चेक
नई दिल्ली। 1 जनवरी के उत्सव के लिए लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। इस दिन लोग नया साल अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ मनाएंगे। तो क्या 1 जनवरी को बैंक बंद रहेंगे? इसके साथ ही जानेंगे कि अगले साल यानी 2026 में बैंक कब-कब क्लोज रहने वाले हैं।
Bank Holiday: 1 जनवरी को बैंक रहेंगे बंद या नहीं?
31 दिसंबर और 1 जनवरी को कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे। वहीं कुछ शहरों में बैंक सामान्य तौर पर काम करेंगे। 1 जनवरी को न्यू ईयर के साथ कुछ राज्यों में गैन नागाई उत्सव मनाया जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि 1 जनवरी को कहां -कहां बैंक बंद रहने वाले हैं?
Bank Closed On 1 January: कहां-कहां बैंक बंद रहेंगे?
- तमिलनाडु
- सिक्किम
- मणिपुर
- मिजोरम
- अरुणाचल प्रदेश
- नागालैंड
- वेस्ट बंगाल
- मेघालय
इन सभी राज्यों में प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा बाकी सभी राज्यों में बैंक सामान्य तौर पर काम करेंगे।
अब जानते हैं कि अगले साल बैंक कब-कब बंद रहने वाले हैं?
Bank Holiday 2026: अगले साल कब-कब बंद रहेंगे बैंक?
|तारीख
|कारण
|26 जनवरी 2026
|गणतंत्र दिवस
|15 फरवरी 2026
|महाशिवरात्रि
|4 मार्च 2026
|होली
|21 मार्च 2026
|ईद उल फितर
|31 मार्च 2026
|महाविर जयंती
|3 अप्रैल 2026
|गुड फ्राइडे
|1 मई
|बुद्ध पूर्णिमा
|27 मई
|बकरा ईद
|26 जून
|मोहर्रम
|15 अगस्त
|स्वतंत्रता दिवस
|25 अगस्त
|ईद-ए-मिलाद
|4 सितंबर
|जन्माष्टमी
|2 अक्टूबर
|महात्मा जयंती
|20 अक्टूबर
|दशहरा
|8 नवंबर 2025
|दिवाली
|24 नवंबर 2026
|गुरू नानक जयंती
|25 दिसंबर 2026
|क्रिसमस
बैंक क्लोज होने पर कैसे निपटाएं अपना जरूरी काम?
अगर आपके राज्य में किसी दिन बैंक क्लोज रहते हैं, लेकिन आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है। तो इसे घर बैठे ही किया जा सकता है। इसके लिए आपको लैपटॉप या मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की जरूरत होगी।आप ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम मशीन की सहायता से बैंक से जुड़े कई जरूरी काम कर सकते हैं। जैसे कैश निकालना, मनी ट्रांसफर करना इत्यादि काम कर सकते हैं। हालांकि कुछ काम आप बैंक जाकर ही पूरा कर पाएंगे।
