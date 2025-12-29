Bank Holiday: क्या 1 जनवरी को बंद रहेंगे बैंक? अगले साल कब-कब होगी छुट्टी; हॉलिडे लिस्ट करें चेक

नई दिल्ली। 1 जनवरी के उत्सव के लिए लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। इस दिन लोग नया साल अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ मनाएंगे। तो क्या 1 जनवरी को बैंक बंद रहेंगे? इसके साथ ही जानेंगे कि अगले साल यानी 2026 में बैंक कब-कब क्लोज रहने वाले हैं।

Bank Holiday: 1 जनवरी को बैंक रहेंगे बंद या नहीं? 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे। वहीं कुछ शहरों में बैंक सामान्य तौर पर काम करेंगे। 1 जनवरी को न्यू ईयर के साथ कुछ राज्यों में गैन नागाई उत्सव मनाया जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि 1 जनवरी को कहां -कहां बैंक बंद रहने वाले हैं?

Bank Closed On 1 January: कहां-कहां बैंक बंद रहेंगे? तमिलनाडु

सिक्किम

मणिपुर

मिजोरम

अरुणाचल प्रदेश

नागालैंड

वेस्ट बंगाल

मेघालय इन सभी राज्यों में प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा बाकी सभी राज्यों में बैंक सामान्य तौर पर काम करेंगे।