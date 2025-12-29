Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bank Holiday: क्या 1 जनवरी को बंद रहेंगे बैंक? अगले साल कब-कब होगी छुट्टी; हॉलिडे लिस्ट करें चेक

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:30 PM (IST)

     1 जनवरी के उत्सव के लिए लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। इस दिन लोग नया साल अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ  मनाएंगे। तो क्या 1 जनवरी को बैंक बं ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। 1 जनवरी के उत्सव के लिए लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। इस दिन लोग नया साल अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ  मनाएंगे। तो क्या 1 जनवरी को बैंक बंद रहेंगे? इसके साथ ही जानेंगे कि अगले साल यानी 2026 में बैंक कब-कब क्लोज रहने वाले हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bank Holiday: 1 जनवरी को बैंक रहेंगे बंद या नहीं?

    31 दिसंबर और 1 जनवरी को कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे। वहीं कुछ शहरों में बैंक सामान्य तौर पर काम करेंगे। 1 जनवरी को न्यू ईयर के साथ कुछ राज्यों में गैन नागाई उत्सव मनाया जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि 1 जनवरी को कहां -कहां बैंक बंद रहने वाले हैं?

    Bank Closed On 1 January: कहां-कहां बैंक बंद रहेंगे?

    • तमिलनाडु
    • सिक्किम
    • मणिपुर
    • मिजोरम
    • अरुणाचल प्रदेश
    • नागालैंड
    • वेस्ट बंगाल
    • मेघालय 

    इन सभी राज्यों में प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा बाकी सभी राज्यों में बैंक सामान्य तौर पर काम करेंगे। 

    अब जानते हैं कि अगले साल बैंक कब-कब बंद रहने वाले हैं?

    Bank Holiday 2026: अगले साल कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

    तारीख कारण
    26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस
    15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि
    4 मार्च 2026 होली
    21 मार्च 2026 ईद उल फितर
    31 मार्च 2026 महाविर जयंती
    3 अप्रैल 2026 गुड फ्राइडे
    1 मई बुद्ध पूर्णिमा
    27 मई बकरा ईद
    26 जून मोहर्रम
    15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस
    25 अगस्त ईद-ए-मिलाद
    4 सितंबर जन्माष्टमी
    2 अक्टूबर महात्मा जयंती
    20 अक्टूबर दशहरा
    8 नवंबर 2025 दिवाली
    24 नवंबर 2026 गुरू नानक जयंती
    25 दिसंबर 2026 क्रिसमस

    बैंक क्लोज होने पर कैसे निपटाएं अपना जरूरी काम?

    अगर आपके राज्य में किसी दिन बैंक क्लोज रहते हैं, लेकिन आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है। तो इसे घर बैठे ही किया जा सकता है। इसके लिए आपको लैपटॉप या मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की जरूरत होगी।आप ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम मशीन की सहायता से बैंक से जुड़े कई जरूरी काम कर सकते हैं। जैसे कैश निकालना, मनी ट्रांसफर करना इत्यादि काम कर सकते हैं। हालांकि कुछ काम आप बैंक जाकर ही पूरा कर पाएंगे।



     

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US