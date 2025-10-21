Bank Holiday: कल गोवर्धन पूजा के कारण कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक, क्या आपका शहर भी है शामिल?

नई दिल्ली। कल यानी 22 अक्टूबर के दिन देश के अलग-अलग शहरों में गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। ये त्योहार हिंदू देवता श्री कृष्ण को समर्पित है। गोवर्धन पूजा के चलते कल के दिन कई शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो नीचे दी गई हॉलिडे लिस्ट (Bank Holiday List 2025) जरूर चेक कर लें।

Bank Holiday: आज कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक? कल के दिन सिर्फ गोवर्धन पूजा नहीं मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा के अलावा कल के दिन कई शहरों में दिवाली, विक्रम संवत नव वर्ष, बालीपद्यमी और लक्ष्मी पूजा भी मनाया जाएगा। इन सभी त्योहारों के कारण कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। इनमें-

बेलापुर

गंगटोक

जयपुर

कानपुर

देहरादून

अहमदाबाद

बेंगलुरु

लखनऊ

नागपुर

मुंबई इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही अगले दिन देशभर में भाई दूज उत्सव मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि भाई दूज के कारण कहां-कहां बैंक क्लोज रहेंगे। Bank Holiday on Bhai Dooj: कहां बंद रहेंगे बैंक? भाई दूज भाई-बहन के प्यार को दर्शाता है। देश के अलग-अलग शहरों में इसे अलग-अलग ढंग से मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को सिर्फ भाई दूज उत्सव ही नहीं है। इस दिन भ्रातृ द्वितीया, चित्रगुप्त जयंती, लक्ष्मी पूजा और निंगोल चक्कौबा उत्सव भी मनाया जाएगा।