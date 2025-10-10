Is Today Bank Holiday: इस शनिवार बैंक बंद रहेंगे या नहीं; आने वाले दिन कब-कब होगी छुट्टी?

नई दिल्ली। हर महीने कुछ शनिवार बैंक बंद रहते हैं। इसलिए शनिवार का दिन देखते हुए अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि इस वाले शनिवार बैंक बंद रहेंगे या नहीं। आज 11 अक्टूबर को भी शनिवार का दिन है। सबसे पहले जानते हैं कि आज के दिन आपके शहर में बैंक बंद रहेंगे या नहीं?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Bank Holiday Today: आपके शहर में बैंक बंद रहेंगे या नहीं? आज 11 अक्टूबर को महीने का दूसरा शनिवार पड़ रहा है। आरबीआई के हॉलिडे लिस्ट के अनुसार हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के दिन बैंक बंद रहते हैं। इसिलए आज के दिन देशभर में सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहेंगे।

चलिए अब देखते हैं कि आने वाले दिन बैंक कब-कब और कहां-कहां बंद रहेंगे। Bank Holiday October 2025: कब-कब बैंक रहेंगे बंद? 18 अक्टूबर- काटी बिह के कारण असम में सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहने वाले हैं।

20 अक्टूबर- इस दिन देशभर में सबसे बड़ा त्योहार दिवाली मनाया जाएगा। इसके कारण लगभग सभी राज्यों के बैंक क्लोज रहेंगे।

21 अक्टूबर- इस दिन गोवर्धन पूजा उत्सव मनाया जाएगा। जिसके कारण लगभग सभी राज्यों के बैंक बंद रहने वाले हैं।

27 अक्टूबर- इस दिन देशभर में छठ पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है। इसके कारण पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहने वाले हैं।

28 अक्टूबर- इस दिन भी छठपूजा के कारण बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे। बैंक क्लोज होने पर कैसे निपटाएं काम? आज भी कई जरूरी काम के लिए हमें बैंक जाने की जरूरत होती है। लेकिन बैंक से जुड़े कुछ ऐसे काम भी है, जो घर बैठे ऑनलाइन आसानी से हो जाते हैं। आज आप बिना चेक दिए, किसी भी व्यक्ति को 1 लाख रुपये तक ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।