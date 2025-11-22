Is Today Bank Open: इस शनिवार क्या बंद रहेंगे बैंक? अगले हफ्ते कब-कब होगी छुट्टी

नई दिल्ली। आज शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन अक्सर लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि इस शनिवार बैंक बंद रहेंगे या नहीं। आरबीआई के नियम के अनुसार महीने के कुछ शनिवार बैंक बंद रहते हैं। अगर आप बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले ये जान लें कि आपके शहर में बैंक खुले या नहीं।

Bank Holiday Today:आज बैंक बंद रहेंगे? आज महीने का चौथा शनिवार है। आरबीआई के नियम के मुताबिक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार बैंक बंद रहते हैं। इसलिए आज चौथा शनिवार होने के कारण बैंक क्लोज रहने वाले हैं। अगर आप आज के दिन बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का सहारा ले सकते हैं।

बैंक क्लोज होने पर कैसे निपटाएं अपना जरूरी काम? अगर आपके राज्य में किसी दिन बैंक क्लोज रहते हैं, लेकिन आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है। तो इसे घर बैठे ही किया जा सकता है। इसके लिए आपको लैपटॉप या मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की जरूरत होगी।