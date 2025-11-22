Is Today Bank Open: इस शनिवार क्या बंद रहेंगे बैंक? अगले हफ्ते कब-कब होगी छुट्टी
22 नवंबर यानी आज शनिवार है। शनिवार के दिन अक्सर लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि इस शनिवार बैंक बंद रहेंगे या नहीं (Is Today Bank Closed or Not)। क्योंकि महीने के कुछ शनिवार बैंक बंद रहते हैं। चलिए जानते हैं कि इस शनिवार बैंक बंद है या सामान्य तौर पर काम करेंगे?
Bank Holiday Today:आज बैंक बंद रहेंगे?
आज महीने का चौथा शनिवार है। आरबीआई के नियम के मुताबिक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार बैंक बंद रहते हैं। इसलिए आज चौथा शनिवार होने के कारण बैंक क्लोज रहने वाले हैं। अगर आप आज के दिन बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का सहारा ले सकते हैं।
बैंक क्लोज होने पर कैसे निपटाएं अपना जरूरी काम?
अगर आपके राज्य में किसी दिन बैंक क्लोज रहते हैं, लेकिन आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है। तो इसे घर बैठे ही किया जा सकता है। इसके लिए आपको लैपटॉप या मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की जरूरत होगी।
आप ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम मशीन की सहायता से बैंक से जुड़े कई जरूरी काम कर सकते हैं। जैसे कैश निकालना, मनी ट्रांसफर करना इत्यादि काम कर सकते हैं। हालांकि कुछ काम आप बैंक जाकर ही पूरा कर पाएंगे।
आने वाले समय कब-कब होगी छुट्टी?
|तारीख
|दिन
|कारण
|राज्य/शहर
|23 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक छुट्टी
|देश भर में
|30 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक छुट्टी
|देश भर में
