बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Bank Holiday: अगर आप 23 से 29 नवंबर के बीच बैंक जाने की योजना बना रहे हैं तो पहले आपको बैंक हॉलिडे का कैलेंडर जरूर चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि अगले सप्ताह यानी सोमवार से लेकर रविवार के बीच बैंक 5 दिन बंद रहेंगे।

राष्ट्रीय स्तर के त्योहार पर बैंक पूरे भारत में बंद रहते हैं और इसके अलावा स्थानीय स्तर के त्योहार पर बैंक उसी क्षेत्र में बंद रहते हैं। आइए जानते हैं कि अगले सप्ताह किस-किस तारीख को और कहां-कहां बैंक बंद (Bank Close) रहेंगे।

अगले सप्ताह कब-कब और कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक? 23 नवंबर 2026, सोमवार: 'सेंग कुट स्नेम' के कारण शिलांग में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। यह मेघालय में मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय त्योहार है।

24 नवंबर, 2026, मंगलवार: आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर सहित कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। यह छुट्टी गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और रहस पूर्णिमा के कारण है।

27 नवंबर, 2026, शुक्रवार: कन्नड़ संत कनकदास की जयंती (कनकदास जयंती) के अवसर पर बेंगलुरु में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

28 नवंबर, 2026, शनिवार: महीने के चौथे शनिवार के कारण पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे। RBI के नियमों के अनुसार, सभी अनुसूचित (scheduled) और गैर-अनुसूचित (non-scheduled) बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी होती है।

29 नवंबर, 2026, रविवार: रविवार की साप्ताहिक छुट्टी के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार, 25 नवंबर (बुधवार) और 26 नवंबर (गुरुवार) को बैंक खुले रहेंगे। अन्य स्थानीय बंदियों के अधीन, इन दिनों देश के अधिकांश हिस्सों में बैंक शाखाएं खुली रहने की उम्मीद है।