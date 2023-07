भारत से रुपये में विदेशी व्यापार शुरू करेगा ये पड़ोसी देश, दो बैंकों ने खोला Nostro अकाउंट

Bangladesh will start rupee trade with India बंगलादेश जल्द भारत के साथ रुपये में विदेशी व्यापार शुरू कर सकता है। इसकी औपचारिक घोषणा 11 जुलाई को हो सकती है। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवसथाओं को फायदा होगा। दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर लेनदेन की लागत भी कम हो जाएगी। बंगलादेश द्वारा विदेशी मुद्र भंडार पर बोझ कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। ( फोटो- जागरण फाइल)

इससे दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर लेनदेन की लागत कम हो जाएगी।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारत की ओर से रुपये में विदेशी व्यापार को पड़ोसी देश बंगलादेश का सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। दो बंगलादेशी बैंकों ने भारत के रुपये में विदेशी व्यापार लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य डॉलर पर निर्भर करना और अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना है। मौजूदा समय में भारत और बंगलादेश के बीच होने वाला विदेशी व्यापार डॉलर में ही होता है। दो बैंकों ने खोला Nostro अकाउंट ईस्टर्न बैंक की ओर से भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में नोस्ट्रो अकाउंट खोला गया है। सरकारी बैंक सोनाली बैंक द्वारा भी ऐसा ही कदम उठाया गया है। नोस्ट्रो अकाउंट उस खाते को कहते हैं, जो एक बैंक किसी दूसरे देश के बैंक में वहां की मुद्रा में खोलता है। इस तरह के खातों का उपयोग विदेशी व्यापार करने के लिए किया जाता है। भारत से विदेशी व्यापार रुपये में शुरू करने के मुद्दे पर समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए सोनाली बैंक के डायरेक्टर अफजल करीम ने कहा कि यह केवल एक शुरुआत है। आने वाले समय में कुछ और बैंक भी जुड़ेंगे। इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा। ईस्टर्न बैंक के प्रबंध निदेशक अली रेजा इफ्तिखार ने कहा कि इसी औपचारिक घोषणा 11 जुलाई को होगी। भारत-बंगलादेश में रुपये में विदेशी व्यापार होने के क्रॉस-बॉर्डर लेनदेन करना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा और ये किफायती भी होगा। साथ ही इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। क्यों लिया भारत के साथ रुपये में व्यापार करने का फैसला? रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद बंगलादेश लगातार डॉलर की कमी का सामना कर रहा है। इस कारण उसका विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर सात साल के निचले स्तर 31.60 अरब डॉलर को छू गया है। इस कारण बंगलादेश की मुद्रा भी लगातार गिरती जा रही है। भारत-बंगलादेश के बीच विदेशी व्यापार कितना है? चीन के बाद भारत से बंगलादेश का सबसे अधिक आयात करता है। पिछले साल की शुरुआत से जून 2022 तक बंगलादेश ने भारत से 13.69 अरब डॉलर का आयात किया था, जबकि भारत ने बंगलादेश से 2 अरब डॉलर का आयात किया था।

Edited By: Abhinav Shalya