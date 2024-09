Balenzia ने पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खोला नया स्टोर

बैलेन्जीया के बारे में

बैलेन्जीया भारत का पसंदीदा लाइफस्टायल प्रोडक्ट ब्रांड है। यह उच्च गुणवत्ता वाले और स्टाइलिश मोजों की सीरीज पेश करती है। ब्रांड अपने ग्राहकों को डिजाइन, शैली और रंग वाले भीड़ से अलग दिखने में सहायता करना है। Balenzia सभी प्रकार के सॉक्स की सीरीज जारी करती है। आपको बता दें कि Balenzia को बेस्ट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट फैशन एक्सेसरीज (Best Lifestyle Product Fashion Accessories of the Year 2023) अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

स्टोर लोकेशन: Pune International Airport, NITB, Domestic SRA, New Airport Rd, Lohegaon, Pune, Maharashtra 411032