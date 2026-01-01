Ayushman Card होने के बाद भी इन्हें नहीं मिलेगा कैशलेस इलाज, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलती?

नई दिल्ली। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान है। इस योजना के तहत आप दिल्ली में 10 लाख और बाकी राज्यों में 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये गलती कर दी तो आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी आप कैशलेस इलाज का लाभ नहीं ले पाएंगे। आइए जानते हैं कि वे क्या गलती है?

कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलती? आयुष्मान कार्ड बनाते वक्त लाभार्थी कई तरह की गलती करते हैं, जिससे उन्हें मुफ्त इलाज का लाभ नहीं मिल पाता। जैसे- कार्ड में लाइव फोटो ठीक से अपलोड न करना।

अगर फोटो धुंधली हो या ठीक से नहीं खींची हो, तो इलाज मिलने में परेशानी आ सकती है। Ayushman Card में कैसे बदले फोटो? आयुष्मान कार्ड में फोटो चेंज करने के लिए आपको घर के पास स्थित सीएससी सेंटर या आयुष्मान मित्र से संपर्क करना पड़ सकता है। आप ये काम घर के पास स्थित साइबर कैफे में जाकर भी पूरा कर सकते हैं।