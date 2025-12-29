Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ATM मशीन से निकाल रहे हैं कैश और बिजली चली जाए, अब क्या होगा; क्या डेबिट हुए पैसे मिलेंगे वापस?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:39 PM (IST)

    आज हम एटीएम मशीन के जरिए  24 घंटे में कभी भी कैश निकाल सकते हैं। अब हमें कैश के लिए बैंकों की लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता। कभी-कभी ऐसी स्थिति भी बन ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। एटीएम आज हमारे लिए काफी जरूरी हो गया है। हमें कैश के लिए अब बैंकों की लंबी लाइन में नहीं लगाना पड़ता। एटीएम के जरिए आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन कभी-कभी एटीएम मशीन में भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमें समझ नहीं आता आगे क्या होगा?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जैसे अगर एटीएम मशीन में कैश निकालते वक्त लाइट चली जाए और अकाउंट से पैसे डेबिट भी हो जाए लेकिन कैश न निकलने तब क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल क्या ऐसी स्थिति में हमें पैसे वापस मिलेंगे या नहीं या कब तक पैसे मिलेंगे। चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। 

    क्या पैसे वापस मिलेंगे?

    एटीएम मशीन ने हमारी लाइफ को आसान बना दिया है। आज हम जरूरत पड़ने पर कैश निकाल सकते हैं। कैश के लिए हमें लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता। अगर मान लीजिए कैश निकालते वक्त बिजली चली जाए, तो ऐसे में एटीएम काम करता है, क्योंकि इनमें बैकअप इंस्टॉल होता है।

    लेकिन कुछ मशीनें पुरानी है। ऐसे में आपके पैसे अटक जाते हैं। आपको ऐसी स्थिति में ये समझ नहीं आता कि क्या किया जाए? 

    आरबीआई के नियम के अनुसार बैंकों को ऐसी स्थिति में पैसे 24 घंटे की भीतर वापस भेजने होते हैं। कभी-कभी ये पैसे दो से चार घंटे के अंदर ही वापस मिल जाते हैं। 

    अगर 24 घंटे में न मिले तो क्या करें?

    अगर बैंक को 24 घंटे के अंदर भी पैसा वापस न मिले तो ऐसी स्थिति में आप बैंक में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप आरबीआई बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। 

    बैंक क्लोज होने पर कैसे निपटाएं अपना जरूरी काम?

    अगर आपके राज्य में किसी दिन बैंक क्लोज रहते हैं, लेकिन आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है। तो इसे घर बैठे ही किया जा सकता है। इसके लिए आपको लैपटॉप या मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की जरूरत होगी।आप ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम मशीन की सहायता से बैंक से जुड़े कई जरूरी काम कर सकते हैं। जैसे कैश निकालना, मनी ट्रांसफर करना इत्यादि काम कर सकते हैं। हालांकि कुछ काम आप बैंक जाकर ही पूरा कर पाएंगे।



    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US