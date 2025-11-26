14 साल में पहली बार: सैमसंग को पछाड़ Apple बनेगा सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड, किस स्ट्रैटजी से आगे बढ़ रही कंपनी?
Apple vs Samsung: एपल 14 साल में पहली बार सैमसंग को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बनने की ओर अग्रसर है। काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, इसका मुख्य कारण सेकेंड हैंड आईफोन की बढ़ती मांग है, जो नए आईफोन की तुलना में सस्ते और अच्छी स्थिति में उपलब्ध हैं। एपल की ट्रेड-इन और रिफर्बिश्ड आईफोन योजनाओं ने भी इसमें योगदान दिया है। सैमसंग के लिए यह एक चुनौती है, और उसे बाजार में बने रहने के लिए रणनीति बदलनी होगी।
नई दिल्ली| आईफोन बनाने वाली कंपनी एपल अगले साल सैमसंग को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन जाएगी। काउंटरपॉइंट रिसर्च की नई रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में एपल की ग्लोबल मार्केट शेयर 19.4% पहुंच जाएगी। यह 2011 के बाद पहली बार होगा, जब एपल सैमसंग (Apple vs Samsung) को पछाड़ते हुए शीर्ष पर आएगी। वहीं, सैमसंग की हिस्सेदारी बढ़कर 18.7% होने का अनुमान है।
रिपोर्ट में कहा गया है किआईफोन 17 (iPhone 17) सीरीज को बाजार में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। 2025 की तीसरी तिमाही में आईफोन की बिक्री उम्मीद से ज्यादा रही और साल-दर-साल 9% की मजबूत ग्रोथ दर्ज की गई। वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक यांग वांग ने कहा कि, "आईफोन 17 सीरीज ने बाजार में नई ऊर्जा पैदा की है। कई यूजर्स पुराने मॉडल से अपग्रेड कर रहे हैं। खासतौर पर वे लोग जिन्होंने कोरोना अवधि में स्मार्टफोन खरीदे थे, अब अपग्रेड साइकिल में प्रवेश कर रहे हैं।"
यह भी पढ़ें- iPhone बनाने वाली कंपनी भारत में करती है सबसे ज्यादा कमाई, इन कंपनियों को छोड़ा पीछे; किस स्ट्रैटजी से बनी नंबर-वन?
35.80 करोड़ बिके सेकेंड हैंड आईफोन
रिपोर्ट के अनुसार, 2023 से 2025 की दूसरी तिमाही के बीच 35.80 करोड़ सेकेंड हैंड आईफोन बिक चुके हैं। आने वाले सालों में इन यूजर्स के भी नए मॉडल में अपग्रेड करने की संभावना है, जिससे एपल की डिमांड और स्थिर बनी रहेगी।
इसके अलावा, अमेरिका में आईफोन 17 सीरीज की पहले चार हफ्तों की बिक्री आईफोन 16 (iPhone 16) सीरीज की तुलना में 12% ज्यादा रही। दुनिया भर में एपल को इस बार कम टैरिफ असर, सप्लाई चेन में स्थिरता और अमेरिका-चीन ट्रेड व टेक वॉर में नरमी का फायदा भी मिला है। इससे कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग बेस को विविध बनाने और उभरते बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिली है।
रिपोर्ट कहती है कि घरेलू मुद्राओं के मजबूत होने और बेहतर आर्थिक माहौल ने भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। इन सब वजहों से एपल 2025 में वार्षिक शिपमेंट के मामले में सैमसंग को पछाड़ने की मजबूत स्थिति में है। हालांकि सैमसंग भी 2025 में 5% शिपमेंट ग्रोथ हासिल करने की राह पर है, लेकिन बाजार की मांग और अपग्रेड साइकिल एपल को स्पष्ट बढ़त देती दिख रही है।
