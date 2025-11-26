14 साल में पहली बार: सैमसंग को पछाड़ Apple बनेगा सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड, किस स्ट्रैटजी से आगे बढ़ रही कंपनी?

नई दिल्ली| आईफोन बनाने वाली कंपनी एपल अगले साल सैमसंग को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन जाएगी। काउंटरपॉइंट रिसर्च की नई रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में एपल की ग्लोबल मार्केट शेयर 19.4% पहुंच जाएगी। यह 2011 के बाद पहली बार होगा, जब एपल सैमसंग (Apple vs Samsung) को पछाड़ते हुए शीर्ष पर आएगी। वहीं, सैमसंग की हिस्सेदारी बढ़कर 18.7% होने का अनुमान है।

रिपोर्ट में कहा गया है किआईफोन 17 (iPhone 17) सीरीज को बाजार में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। 2025 की तीसरी तिमाही में आईफोन की बिक्री उम्मीद से ज्यादा रही और साल-दर-साल 9% की मजबूत ग्रोथ दर्ज की गई। वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक यांग वांग ने कहा कि, "आईफोन 17 सीरीज ने बाजार में नई ऊर्जा पैदा की है। कई यूजर्स पुराने मॉडल से अपग्रेड कर रहे हैं। खासतौर पर वे लोग जिन्‍होंने कोरोना अवधि में स्मार्टफोन खरीदे थे, अब अपग्रेड साइकिल में प्रवेश कर रहे हैं।"

इसके अलावा, अमेरिका में आईफोन 17 सीरीज की पहले चार हफ्तों की बिक्री आईफोन 16 (iPhone 16) सीरीज की तुलना में 12% ज्यादा रही। दुनिया भर में एपल को इस बार कम टैरिफ असर, सप्लाई चेन में स्थिरता और अमेरिका-चीन ट्रेड व टेक वॉर में नरमी का फायदा भी मिला है। इससे कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग बेस को विविध बनाने और उभरते बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिली है।