40 हजार वाली दवा अब 3 हजार में: 137 एंटी-कैंसर दवाओं की कीमतों में भारी गिरावट; भारतीयों के सालाना बचेंगे ₹3502 करोड़

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 9 नवंबर से सरकार की तरफ से ट्रेड मार्जिन की सीमा तय किए जाने के बाद, अलग-अलग ब्रांड्स की 137 एंटी-कैंसर दवाओं की कीमतों में भारी कमी आएगी। इस कदम से कंज्यूमर्स को सालाना लगभग 3,502.31 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।

यह फैसला स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के तहत गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा 17 अक्टूबर को दी गई सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।

सबसे बड़ी कमी 96.45 प्रतिशत रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में पुष्टि की गई कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने कैंसर से जुड़ी इन 137 दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की सीमा लागू कर दी है। अब तक, 76 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,225 फॉर्मूलेशन के लिए नए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) जमा किए हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार, इनमें से 1,031 फॉर्मूलेशन की कीमतों में कमी आई है। 600 ब्रांडों की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कटौती हुई है, और सबसे बड़ी कमी 96.45 प्रतिशत तक देखी गई है।

कुछ दवाएं होनी हैं लॉन्च वहीं लगभग 10-15 ऐसी दवाएं जो अभी तक भारत में लॉन्च नहीं हुई हैं। वे भी बाजार में आते ही 'ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन' (TMR) के दायरे में आ जाएंगी। कीमतों पर सीमा तय होने से कैंसर के कई महत्वपूर्ण इलाज काफी सस्ते हो गए हैं।