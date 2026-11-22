बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic IPO) का आईपीओ आया और इसकी वहां के शेयर बाजार में जोरदार एंट्री हुई। खास बात ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ रहा। उससे भी बड़ी बात ये रही कि एंथ्रोपिक के आईपीओ से भारतीय मूल के कंपनी के सीएफओ (CFO) कृष्णा राव दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ के जरिए अरबपति बन गए हैं।

नैस्डैक (Nasdaq) पर एंथ्रोपिक की ऐतिहासिक लिस्टिंग में कृष्णा राव और कंपनी के सीटीओ राहुल पाटिल (दोनों भारतीय मूल के) की प्रमुख भूमिका रही।

अरबपति क्लब में एंट्री आईपीओ से पहले कृष्णा राव के पास कंपनी के लगभग 94.98 लाख (9.5 मिलियन) शेयर थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, $111.50 प्रति शेयर के लिस्टिंग भाव पर उनकी कुल हिस्सेदारी की कीमत लगभग 1.06 अरब डॉलर (करीब 9,000 करोड़ रुपये से अधिक) तक पहुंच गई।

सबसे बड़े नॉन-फाउंडर शेयरधारक आईपीओ के दौरान राव ने करीब 16.6 लाख शेयर बेचे, जिसके बाद उनके पास लगभग 78.38 लाख शेयर बचे। पहले दिन के क्लोजिंग प्राइस पर इन बचे हुए शेयरों की कीमत करीब 76.2 करोड़ डॉलर आंकी गई, जिससे वे कंपनी के सात को-फाउंडर्स के बाद सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक बन गए हैं।

करियर का सफर कैलिफोर्निया के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले-बढ़े राव ने हार्वर्ड से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन और येल लॉ स्कूल से पढ़ाई की है। मई 2024 में एंथ्रोपिक के पहले सीएफओ बनने से पहले वे एयरबीएनबी (Airbnb), ब्लैकस्टोन और बेन एंड कंपनी में बड़े पदों पर काम कर चुके हैं।