    Amul ने लहराया भारत का परचम, हासिल किया विश्व में नंबर वन का ये खास मुकाम; कतर से आई खुश कर देने वाली खबर

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 07:33 PM (IST)

    अमूल ने कतर के दोहा में ICA CM50 कॉन्फ्रेंस में ICA World Cooperative Monitor 2025 के अनुसार दुनिया का नंबर 1 कोऑपरेटिव बनकर इतिहास रचा है। इस उपलब्धि के साथ, अमूल और IFFCO ने प्रति व्यक्ति GDP के हिसाब से टर्नओवर में ग्लोबल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह सफलता भारत के कोऑपरेटिव मॉडल की मजबूती को दर्शाती है, जहाँ ग्रामीण आत्मनिर्भरता और सामूहिक प्रयास से विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

    नई दिल्ली। भारत की अमूल ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कतर की राजधानी दोहा में ICA CM50 Conference का आयोजन हुआ। इसमें ICA World Cooperative Monitor 2025 के डेटा को जारी किया और भारत के कोऑपरेटिव ने पहला स्थान हासिल किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी अमूल ने अपने एक्स हैंडल पर दी।

    अमूल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिख, "हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि लेटेस्ट ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 के अनुसार, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (अमूल) को GDP प्रति व्यक्ति परफॉर्मेंस के आधार पर दुनिया का नंबर 1 कोऑपरेटिव रैंक दिया गया है। यह रिपोर्ट आज दोहा, कतर में ICA CM50 कॉन्फ्रेंस में जारी की गई।"

    सहकारी समितियों ने हासिल किया ये मुकाम

    रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर के टॉप 300 कोऑपरेटिव और म्यूचुअल एंटरप्राइजेज ने 2023 में कुल मिलाकर USD 2.79 ट्रिलियन का टर्नओवर हासिल किया। इनमें से, भारत के कोऑपरेटिव दिग्गज, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (अमूल) ने एक बार फिर शानदार ग्लोबल लीडरशिप दिखाई है।

    इन दोनों ने प्रति व्यक्ति GDP के हिसाब से टर्नओवर के मामले में ग्लोबल रैंकिंग में टॉप किया है, जो आर्थिक अनिश्चितता और इकोलॉजिकल बदलाव के दौर में भारत के कोऑपरेटिव मॉडल की मजबूती और प्रासंगिकता की पुष्टि करता है।

    जैसे ही दुनिया UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव मना रही है, *वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025* इस बात को पक्का करता है कि IFFCO और अमूल जैसे संस्थानों से दिखाई देने वाली कोऑपरेटिव भावना, बराबरी वाली ग्रोथ और मजबूती को आगे बढ़ा रही है। भारत के गाँवों के जमीनी स्तर से लेकर ग्लोबल आर्थिक मंच तक, कोऑपरेटिव्स यह साबित कर रहे हैं कि सामूहिक प्रयास इंसानियत के लिए बदलाव लाने वाले सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है।

    ग्रामीण आत्मनिर्भरता और सामूहिक स्वामित्व की भावना पर आधारित अमूल के डेयरी नेटवर्क ने लाखों किसानों की आजीविका को बदल दिया है, साथ ही खाद्य सुरक्षा और कृषि व्यवसाय में भारत की कोऑपरेटिव ताकत का प्रतीक भी बन गया है।

    ग्लोबली, WCM के नवीनतम निष्कर्षों से पता चलता है कि कृषि और बीमा क्षेत्र कोऑपरेटिव क्षेत्र पर हावी हैं, जो कुल टर्नओवर का क्रमशः 35.7% और 31.7% हिस्सा हैं, इसके बाद थोक और खुदरा व्यापार 18% पर है। फ्रांस के Groupe Crédit Agricole, USA के State Farm और जर्मनी के REWE Group जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी टर्नओवर के मामले में सूची में सबसे आगे हैं। हालांकि, रिपोर्ट बताती है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं, खासकर भारत के कोऑपरेटिव, नवाचार, डिजिटल परिवर्तन और स्थानीय सशक्तिकरण के ज़रिए इस अंतर को तेज़ी से पाट रहे हैं।