Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Dubai Cheap Flight: 5 हजार में दुबई का एयर टिकट मिल रहा, नए साल पर आया सुनहरा मौका

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 07:45 PM (IST)

    एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी 'पे डे सेल' शुरू की है, जिसमें यूएई से भारत और अन्य अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ानें लगभग 235 दिरहम से मिल रही हैं। ...और पढ़ें

    Hero Image

    Dubai Cheap flight: एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) ने अपनी मंथली ‘पे डे सेल’ लॉन्च की है। इसमें अंतरराष्ट्रीय किराए लगभग 235 दिरहम से शुरू हो रहे हैं, जिससे यूएई के यात्रियों को 2026 में भारत और अन्य जगह के लिए सस्ती उड़ान के विकल्प मिल रहे हैं। यह सीमित अवधि की सेल 1 जनवरी 2026 तक बुकिंग के लिए खुली है, जिसमें एयरलाइन के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर खास कीमतें हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर लाइट किराए ₹5,355 (लगभग 235 दिरहम) से शुरू हैं, जबकि वैल्यू किराए ₹5,590 (लगभग 246 दिरहम) से शुरू हैं। ये किराए 12 जनवरी से 31 अक्टूबर 2026 तक की यात्रा के लिए लागू हैं।

    बुकिंग पर जीरो कन्वीनियंस फीस

    यूएई में रहने वाले यात्री एयरलाइन के मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग करने पर जीरो कन्वीनियंस फीस का लाभ उठा सकते हैं, जबकि वेबसाइट बुकिंग पर नेट बैंकिंग से भुगतान करने पर कोई कन्वीनियंस फीस नहीं लगेगी। एयरलाइन डिस्काउंटेड बैगेज ऐड-ऑन भी ऑफर कर रही है, जिसमें लाइट किराए पर अंतरराष्ट्रीय चेक-इन बैगेज 20 किलो के लिए ₹2,500 (लगभग 110 दिरहम) में उपलब्ध है।

    एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि लॉयल्टी मेंबर्स चुनिंदा उड़ानों पर बिजनेस क्लास किराए पर 25 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं, जो बोइंग 737-8 विमान से संचालित होती हैं। टाटा न्यूपास रिवॉर्ड्स प्रोग्राम के मेंबर्स एयरलाइन की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से की गई बुकिंग पर अतिरिक्त बचत प्राप्त कर सकते हैं।

    इन्हें मिल रही खास छूट

    छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए विशेष रियायतें उपलब्ध हैं, साथ ही ईएमआई और बाय नाउ, पे लेटर जैसे लचीले भुगतान विकल्प भी हैं। पिछले सप्ताह एयर इंडिया एक्सप्रेस को अपना पहला लाइन-फिट बोइंग 737-8 मैक्स विमान प्राप्त हुआ। यह 2022 में टाटा ग्रुप द्वारा सरकार से एयरलाइन का अधिग्रहण करने के बाद एयर इंडिया के लिए विशेष रूप से निर्मित पहला विमान है। यह विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन VT-RNT है, ग्रुप के पूर्व चेयरमैन एमेरिटस रतन नवल टाटा की स्मृति में विशेष लिवरी के साथ है, जैसा कि फ्लाइट रडार के अनुसार। टाटा का निधन पिछले साल अक्टूबर में हुआ था।

    यह भी पढ़ें: नए साल में है घूमने का प्लान? सस्ते में फ्लाइट टिकट बुक करने का तरीका यहां जान लें

     

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US