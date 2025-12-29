Dubai Cheap Flight: 5 हजार में दुबई का एयर टिकट मिल रहा, नए साल पर आया सुनहरा मौका

Dubai Cheap flight: एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) ने अपनी मंथली ‘पे डे सेल’ लॉन्च की है। इसमें अंतरराष्ट्रीय किराए लगभग 235 दिरहम से शुरू हो रहे हैं, जिससे यूएई के यात्रियों को 2026 में भारत और अन्य जगह के लिए सस्ती उड़ान के विकल्प मिल रहे हैं। यह सीमित अवधि की सेल 1 जनवरी 2026 तक बुकिंग के लिए खुली है, जिसमें एयरलाइन के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर खास कीमतें हैं।

अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर लाइट किराए ₹5,355 (लगभग 235 दिरहम) से शुरू हैं, जबकि वैल्यू किराए ₹5,590 (लगभग 246 दिरहम) से शुरू हैं। ये किराए 12 जनवरी से 31 अक्टूबर 2026 तक की यात्रा के लिए लागू हैं। बुकिंग पर जीरो कन्वीनियंस फीस यूएई में रहने वाले यात्री एयरलाइन के मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग करने पर जीरो कन्वीनियंस फीस का लाभ उठा सकते हैं, जबकि वेबसाइट बुकिंग पर नेट बैंकिंग से भुगतान करने पर कोई कन्वीनियंस फीस नहीं लगेगी। एयरलाइन डिस्काउंटेड बैगेज ऐड-ऑन भी ऑफर कर रही है, जिसमें लाइट किराए पर अंतरराष्ट्रीय चेक-इन बैगेज 20 किलो के लिए ₹2,500 (लगभग 110 दिरहम) में उपलब्ध है।

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि लॉयल्टी मेंबर्स चुनिंदा उड़ानों पर बिजनेस क्लास किराए पर 25 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं, जो बोइंग 737-8 विमान से संचालित होती हैं। टाटा न्यूपास रिवॉर्ड्स प्रोग्राम के मेंबर्स एयरलाइन की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से की गई बुकिंग पर अतिरिक्त बचत प्राप्त कर सकते हैं।