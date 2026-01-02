अदाणी टोटल ने दी खुशखबरी, सीएनजी पाइप से मिलने वाली गैस की कीमतें घटाईं; पढ़ें पूरी खबर

पीटीआई, नई दिल्ली। अदाणी समूह और फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी टोटलएनर्जीज के संयुक्त उद्यम अदाणी टोटल गैस लिमिटेड (एटीजीएल) ने कई बाजारों में सीएनजी और खाना पकाने के लिए पाइप से मिलने वाली प्राकृतिक गैस की कीमतों में कटौती की है। इससे आम उपभोक्ताओं और वाहन चालकों को सीधी राहत मिली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंपनी ने कहा कि सीएनजी और घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की कीमतों में अधिकतम चार रुपये तक की कटौती हुई है। यह कटौती पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा किए गए ऐतिहासिक शुल्क सुधार के बाद की गई है। इसके तहत गैस परिवहन शुल्क को सुव्यवस्थित किया गया है, जिससे सिटी गैस वितरकों की लागत कम हुई।

एटीजीएल ने कहा कि कीमतों में कटौती क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग है, जो परिवहन जोन पर निर्भर है। गुजरात और उससे सटे मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र क्षेत्रों में सीएनजी अब 0.50 रुपये से 1.90 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई है। यहां पीएनजी की कीमत में अधिकतम 1.10 रुपये प्रति मानक घन मीटर की कमी आई है।

राजस्थान, पंजाब, हरियाणा-एनसीआर, उत्तरी मध्य प्रदेश और उससे सटे उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में सीएनजी की कीमत 1.40 रुपये से 2.55 रुपये प्रति किलोग्राम तक घटी है। यहां पीएनजी 1.10 रुपये से 4.00 रुपये प्रति मानक घन मीटर तक सस्ती हुई है। मध्य और पूर्वी भारत में सीएनजी की कीमतों में 1.81 रुपये से 4.05 रुपये प्रति किलोग्राम की कटौती की गई है और पीएनजी की कीमत में अधिकतम 4.00 रुपये प्रति मानक घन मीटर की कमी आई है।