बांग्लादेश का बिजली भुगतान विवाद, अदाणी ग्रुप ने उठा लिया बड़ा कदम; पड़ोसी देश बोला- समाधान नहीं निकला तो...

नई दिल्ली| भारत की दिग्गज कंपनी अदाणी पावर (Adani Power) ने बांग्लादेश के साथ बिजली भुगतान को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता (arbitration) का रास्ता चुना है। कंपनी ने कहा है कि दोनों पक्षों में लागत की गणना और बिलिंग के कुछ तरीकों पर असहमति है, इसलिए आपसी सहमति से विवाद समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है।

अदाणी ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और दोनों देशों के हित में होगी।" यह मामला 2017 में हुए बिजली आपूर्ति समझौते से जुड़ा है, जिसके तहत झारखंड के गोड्डा प्लांट से 25 साल तक बांग्लादेश को 100% बिजली देने का करार हुआ था।

विवाद तब गहराया जब बांग्लादेश की ओर से भुगतान में देरी होने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक अदाणी को करीब 43.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 3,600 करोड़ रुपए) का भुगतान किया जा चुका है, जिससे बकाया रकम में काफी कमी आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश ने 2023-24 में अदाणी को 14.87 टका (लगभग ₹10.15) प्रति यूनिट का भुगतान किया, जो अन्य भारतीय कंपनियों के औसत 9.57 टका से कहीं ज्यादा है। कंपनी ने बताया कि बकाया राशि में बड़ी कमी आई है- जो पहले करीब $2 अरब थी, वह घटकर अब केवल 15 दिन के टैरिफ के बराबर रह गई है।