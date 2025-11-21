Aadhaar New App: होटल में नहीं देनी पड़ेगी फोटोकॉपी, ऑफलाइन होगा वेरिफिकेशन; क्या-क्या सुविधाएं, कहां आएगा काम?
Aadhaar New App: आधार के नए ऐप से अब ऑफलाइन वेरिफिकेशन संभव है, जिससे होटल में आईडी की फोटोकॉपी देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह ऐप कई सुविधाएं प्रदान करता है और पहचान प्रमाण के लिए विभिन्न स्थानों पर उपयोगी होगा। यह प्रक्रिया सुरक्षित और सुविधाजनक है, जिससे उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता बनी रहेगी। जानें इसके फायदे।
नई दिल्ली| UIDAI जल्द ही नया आधार ऐप लॉन्च करने वाला है। इसके जरिए आईडी वेरिफिकेशन ऑफलाइन हो सकेगा। यूआईडीएआई ने लॉन्च से पहले ही इसकी झलक दिखा दी है। हाल ही में हुए एक वेबिनार में UIDAI (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के सीईओ भुवनेश कुमार ने बताया कि ऐप का मकसद ऑफलाइन वेरिफिकेशन का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है, ताकि लोगों को सुरक्षित और आसान डिजिटल पहचान मिले। उनका कहना है कि नया सिस्टम सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों को बेहतर बनाएगा।
पेपरलेस आधार शेयरिंग: धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम
नया ऐप (New Aadhaar App) सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए है, क्योंकि इसमें ऑफलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा होगी। इसका फायदा ये है कि होटल, सोसाइटी, इवेंट या किसी भी जगह पहचान दिखाने के लिए अब फिजिकल आधार कार्ड की कॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। UIDAI के अनुसार, कई बार फोटोकॉपी शेयर करने से आधार की गलत उपयोग या फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है। नया ऐप इस जोखिम को खत्म करेगा, क्योंकि यहां यूजर डिजिटल रूप में पूरा या चुनिंदा आधार डेटा शेयर कर सकेंगे।
कहां-कहां काम आएगा ऑफलाइन वेरिफिकेशन?
UIDAI ने बताया कि नया सिस्टम रोजमर्रा की स्थितियों में बेहद उपयोगी होगा-
- होटल चेक-इन
- रेजिडेंशियल सोसाइटी एंट्री
- इवेंट/फंक्शन एक्सेस
इसके लिए ऐप में QR-बेस्ड वेरिफिकेशन समेत कई ऑफलाइन मोड होंगे, जिसे छोटे बिजनेस से लेकर बड़ी संस्थाएं भी इस्तेमाल कर सकेंगी।
नए ऐप में क्या-क्या सुविधाएं होंगी?
UIDAI के मुताबिक, नया आधार ऐप पहले की तुलना में ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा सिक्योरिटी और ज्यादा सुविधा देगा।
- मल्टी प्रोफाइल- एक यूजर अपने परिवार के 5 तक आधार प्रोफाइल एक ही ऐप में स्टोर कर सकेगा।
- बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक- एक क्लिक में बायोमेट्रिक्स लॉक कर सकेंगे। लॉक रहने पर कोई भी आपकी फिंगरप्रिंट या आईरिस का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा।
- प्रोफाइल अपडेट- मोबाइल नंबर या पता अपडेट करने पर ऐप ऑटोमैटिक नई जानकारी दिखा देगा।
- QR कोड और वेरिफाएबल क्रेडेंशियल शेयरिंग- यूजर सीधे ऐप से एक टैप में आधार की डिजिटल जानकारी भेज सकेंगे।
ऐप कैसे डाउनलोड और सेटअप करें?
- Aadhaar App को UIDAI द्वारा बताए गए ऑफिशियल सोर्स से डाउनलोड करें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर पर भी उपलब्ध है।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ऐप द्वारा मांगा गया SMS भेजें।
- ऐप फेस ऑथेंटिकेशन कराएगा, उसे पूरा करें।
- सिक्योरिटी के लिए 6-डिजिट पासवर्ड सेट करें।
- आधार प्रोफाइल केवल उसी मोबाइल डिवाइस में बनेगी, जिसमें रजिस्टर्ड नंबर लगा हो।
ध्यान देने वाली बात यह है कि एक समय में एक ही डिवाइस में एक आधार प्रोफाइल एक्टिव हो सकती है। दूसरे डिवाइस में लॉगिन करने पर पुरानी प्रोफाइल अपने आप डिलीट हो जाएगी। UIDAI का मानना है कि नया ऐप डिजिटल पहचान को और भरोसेमंद बनाएगा और रोज़मर्रा के काम पहले से कहीं ज्यादा आसान कर देगा।
