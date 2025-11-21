Aadhaar New App: होटल में नहीं देनी पड़ेगी फोटोकॉपी, ऑफलाइन होगा वेरिफिकेशन; क्या-क्या सुविधाएं, कहां आएगा काम?

नई दिल्ली| UIDAI जल्द ही नया आधार ऐप लॉन्च करने वाला है। इसके जरिए आईडी वेरिफिकेशन ऑफलाइन हो सकेगा। यूआईडीएआई ने लॉन्च से पहले ही इसकी झलक दिखा दी है। हाल ही में हुए एक वेबिनार में UIDAI (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के सीईओ भुवनेश कुमार ने बताया कि ऐप का मकसद ऑफलाइन वेरिफिकेशन का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है, ताकि लोगों को सुरक्षित और आसान डिजिटल पहचान मिले। उनका कहना है कि नया सिस्टम सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों को बेहतर बनाएगा।

पेपरलेस आधार शेयरिंग: धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम नया ऐप (New Aadhaar App) सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए है, क्योंकि इसमें ऑफलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा होगी। इसका फायदा ये है कि होटल, सोसाइटी, इवेंट या किसी भी जगह पहचान दिखाने के लिए अब फिजिकल आधार कार्ड की कॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। UIDAI के अनुसार, कई बार फोटोकॉपी शेयर करने से आधार की गलत उपयोग या फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है। नया ऐप इस जोखिम को खत्म करेगा, क्योंकि यहां यूजर डिजिटल रूप में पूरा या चुनिंदा आधार डेटा शेयर कर सकेंगे।

With the "Selective Share" feature of new Aadhaar App, share only the part of your data that you need to share with the verifying entity - No more oversharing of data!



Download now!

Android: https://t.co/f6QEuG8cs0

iOS: https://t.co/RUuBvLwvsQ



कहां-कहां काम आएगा ऑफलाइन वेरिफिकेशन? UIDAI ने बताया कि नया सिस्टम रोजमर्रा की स्थितियों में बेहद उपयोगी होगा- होटल चेक-इन

रेजिडेंशियल सोसाइटी एंट्री

इवेंट/फंक्शन एक्सेस इसके लिए ऐप में QR-बेस्ड वेरिफिकेशन समेत कई ऑफलाइन मोड होंगे, जिसे छोटे बिजनेस से लेकर बड़ी संस्थाएं भी इस्तेमाल कर सकेंगी।