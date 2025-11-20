Aadhaar Card में मोबाइल नंबर कैसे करें चेंज, क्या है तरीका; देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

नई दिल्ली। आधार कार्ड (Aadhaar Card) सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये हमारी पहचान से जुड़ चुका है। कोई भी सरकारी यहां तक की गैर सरकारी काम भी आधार कार्ड के बिना हो पाना असंभव है। बच्चों से लेकर वृद्ध व्यक्ति हर किसी के पास आधार कार्ड मौजूद है।

अगर आधार कार्ड सही या मौजूदा मोबाइल नंबर से लिंक न हो, तो ऐसे में कई परेशानियां आ सकती है। जैसे जरूरत पड़ने पर मैसेज के जरिए ओटीपी न मिलना इत्यादि। मसलन कई स्कीम्स हमारे आधार से जुड़ी होती है। इन स्कीम में कोई भी बदलाव के लिए आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है।

बिना इस ओटीपी के वेरिफिकेशन में परेशानी आ सकती है। इसलिए आधार से साथ सही या मौजूदा मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। अगर आप भी आधार से लिंक मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।