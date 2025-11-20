Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Aadhaar Card में मोबाइल नंबर कैसे करें चेंज, क्या है तरीका; देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 09:11 AM (IST)

    आधार कार्ड (Aadhaar Card) आज देश के हर नागरिक की पहचान बन गया है। इसके बिना कोई भी जरूरी काम पूरा हो पाना संभव नहीं। अगर सही या मौजूदा मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक न हो तो ऐसे में कई परेशानी आ सकती है। जैसे जरूरत पड़ने पर मैसेज के जरिए ओटीपी न मिलना इत्यादि।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। आधार कार्ड (Aadhaar Card) सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये हमारी पहचान से जुड़ चुका है। कोई भी सरकारी यहां तक की गैर सरकारी काम भी आधार कार्ड के बिना हो पाना असंभव है। बच्चों से लेकर वृद्ध व्यक्ति हर किसी के पास आधार कार्ड मौजूद है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगर आधार कार्ड सही या मौजूदा मोबाइल नंबर से लिंक न हो, तो ऐसे में कई परेशानियां आ सकती है। जैसे जरूरत पड़ने पर मैसेज के जरिए ओटीपी न मिलना इत्यादि। मसलन कई स्कीम्स हमारे आधार से जुड़ी होती है। इन स्कीम में कोई भी बदलाव के लिए आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है। 

    बिना इस ओटीपी के वेरिफिकेशन में परेशानी आ सकती है। इसलिए आधार से साथ सही या मौजूदा मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। अगर आप भी आधार से लिंक मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। 

    Aadhaar Card Mobile Number Update: कैसे बदले मोबाइल नंबर?

    किसी भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर बदलने के लिए आपको नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करने होंगे। 

    • स्टेप 1- सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट पर जाएं।
    • स्टेप 2- यहां आपको My Aadhaar में Get Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा। यहीं आपको Book Appointment का भी ऑप्शन मिल जाएगा। 
    • स्टेप 3- अब यहां शहर या अपनी लोकेशन दर्ज कर, Proceed to Book Appointment पर किल्क करें। 
    • स्टेप 4- इसके बाद यहां मोबाइल नंबर, कैप्चा दर्ज कर, मोबाइल में आया ओटीपी लिखें। 
    • स्टेप 5- अब Resident Type चुनें।
    • स्टेप 6-  अब बाकी मांगी गई जानकारी जैसे न्यू मोबाइल नंबर दर्ज करें। 
    • स्टेप 7- अब Next पर क्लिक कर, Appointment Date और Time यानी जिस तारीख और समय को जाना हो, उसे चुनें।
    • स्टेप 8- एक बार फिर ध्यान से सभी दर्ज डिटेल्स देख लें। इसके बाद अंत में Submit बटन पर क्लिक करें। 
    • स्टेप 9- जो तारीख और समय आपने चुना हो, उसमें बुकिंग आधार सेंटर पर जाएं। यहां आपको कर्मचारी मिलेगा, जो आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स लेगा और नया मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक कर देगा। 

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US