8th Pay Commission: सरकार से ये 7 बातें मनवाने में लगे यूनियन, लग गई मुहर तो पेंशनर्स-कर्मचारियों की हो जाएगी मौज!

नई दिल्ली| आठवें वेतन आयोग को लेकर हाल ही में जारी हुए टर्म ऑफ रेफ्रेंस (ToR) ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच नई हलचल पैदा कर दी है। 3 नवंबर को जारी हुए ToR में सबसे बड़ी कमी यह मानी जा रही है कि इसमें 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें कब लागू होंगी, इसका जिक्र ही नहीं है। जबकि परंपरा के मुताबिक नई सिफारिशें हर 10 साल पर लागू होती हैं और 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। ऐसे में कर्मचारियों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के कई संगठनों- जैसे ऑल इंडिया डिफेंस एम्पलॉई फेडरेशन (AIDEF), कॉन्फेडेरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉई एंड वर्कर्स (CCGEW) और भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। संगठनों ने कहा कि ToR में कई महत्वपूर्ण बातें अस्पष्ट हैं और इन्हें जल्द सुधारे जाने की जरूरत है।