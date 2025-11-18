8th Pay Commission से पहले 3 बार बढ़ेगा डीए, HRA-TA भी बढ़ते रहेंगे; एक्सपर्ट से 4 पॉइंट में समझें एक-एक डिटेल

नई दिल्ली| आठवां वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों में उत्सुकता तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि सरकार ने आयोग बनाकर उसका ToR भी मंजूर कर दिया है और रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय तय किया है। इसी बीच DA, HRA और TA जैसे भत्तों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग लागू होने तक जारी रहेगी?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिलहाल DA 58% पर पहुंच चुका है और विशेषज्ञ मानते हैं कि 7वें वेतन आयोग की व्यवस्था जारी रहने के कारण अगले 18 महीनों में तीन बार और DA बढ़ सकता है। ऐसा होने पर DA करीब 67% तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद 8th Pay Commission लागू होने पर यह DA बेसिक में मर्ज होकर नई सैलरी स्ट्रक्चर तय करेगा।

1. डीए कब तक बढ़ेगा? एक्सपर्ट बताते हैं कि जब तक 8th CPC लागू नहीं होता, DA की गणना 7th CPC के आधार पर ही होती रहेगी। हर 6 महीने में डीए बढ़ेगा ही। यानी 18 महीनों में तीन DA रिवीजन होंगे:

6 महीने बाद: 61%

12 महीने बाद: 64%

18 महीने बाद: 67% ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलॉई फेडरेशन (All India NPS Employees Federation) के नेशनल प्रेसिडेंट मंजीत सिंह पटेल बताते हैं कि तीन डीए हाईक (DA hikes) होने तय हैं और इनके बाद डीए बेसिक में मर्ज होकर 8th CPC का नया बेसिक बनेगा।

2. डीए इन्क्रीमेंट और फैमिली यूनिट से कैसे बदलेगा फिटमेंट फैक्टर? अभी डीए 58% है, जिसमें अगले 18 महीनों में अनुमानित बढ़ोतरी 7% तक हो सकती है। दो साल में दो वार्षिक इन्क्रीमेंट होंगे। जो क्रमशः 3.5%+3.5% के होंगे। यानी कुल बढ़ोतरी 20% तक होगी। इससे फिटमेंट फैक्टर 1.58 से बढ़कर 1.78 पहुंच जाएगा।

7th CPC में फैमिली यूनिट तीन थी। यह 8th CPC ToR में 3.6 सुझाई गई है, और आयोग इसके आसपास 3.5 पर रुक सकता है। इससे 20% और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे फिटमेंट फैक्टर 1.98 तक जाता है। इसी पर 15% महंगाई फैक्टर जुड़ने से फिटमेंट फैक्टर का अनुमान 2.13 तक पहुंचता है। मंजीत सिंह पटेल की मानें तो 3 डीए हाइक के बाद 2.13 फिटमेंट फैक्टर बिल्कुल रियलिस्टिक है।