8th Pay Commission 2025: तो क्या बढ़ जाएगी बैंक कर्मचारियों की भी सैलरी, क्या कहता है नियम? समझ लें सबकुछ

नई दिल्ली| 8th Pay Commission 2025: आठवें वेतन आयोग की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए टर्म ऑफ रेफ्रेंस (Terms of Reference- ToR) तैयार कर लिया है, और माना जा रहा है कि यह आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी बैंक कर्मचारियों की भी सैलरी बढ़ेगी?

कौन तय करता है बैंक कर्मचारियों की सैलरी? दरअसल, देश में लाखों लोग सरकारी बैंकों में काम करते हैं, और कई लोग मान रहे हैं कि वे भी 8वें वेतन आयोग के तहत आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी बैंक, केंद्र सरकार के सीधे वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते। उनकी सैलरी और पेंशन भारतीय बैंक संघ (IBA) और यूनियनों के बीच समझौते (Bipartite Settlement) से तय होती है। यानी बैंक कर्मचारियों पर 8वें वेतन आयोग का असर नहीं पड़ेगा।