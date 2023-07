DA Hike: सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले, जल्द हो सकता है महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का एलान

7th Pay Commission DA Hike Latest Update Government May Hike DA In This Month अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए और भी जरूरी हो जाती है। सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से डीए हाइक को लेकर नया अपडेट जल्द मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों केलिए डीए में दूसरी बढ़ोतरी इस महीने हो सकती है।