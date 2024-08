72 फीसदी टैक्सपेयर्स ने न्यू टैक्स रिजीम को चुना, क्या अब पुरानी कर व्यवस्था को खत्म करेगी सरकार?

New Tax Regime vs Old Tax Regime आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई थी जो अब खत्म हो चुकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि कुल 7 करोड़ से अधिक लोगों ने आईटीआर फाइल किया। इसमें से 72 फीसदी करदाताओं ने न्यू टैक्स रिजीम को चुना। इससे सवाल उठता है कि क्या अब सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म कर देगी।

सरकार ने पिछले साल न्यू टैक्स रिजीम की डिफॉल्ट कर व्यवस्था बना दिया था।