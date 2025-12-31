Language
    IPO News: 2026 में इन धमाकेदार आईपीओ की होगी एंट्री, जानें Phone Pe से लेकर NSE तक लिस्ट में कौन-कौन हैं शामिल?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:07 PM (IST)

    Upcoming IPOs 2026: इस साल कई बड़े आईपीओ ने निवेशकों की छप्पर फाड़ कमाई की। हालांकि जिन आईपीओ से निवेशकों को उम्मीद थी, उन्होंने इतना खास प्रदर्शन नही ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। साल 2026 आईपीओ के लिहाज से काफी खास होने वाला है। इस साल भी कई बड़ी कंपनी ने आईपीओ के जरिए मार्केट में एंट्री ली। आज हम खास तौर पर उन आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, जो अगले साल प्राइमरी मार्केट में अपनी एंट्री ले सकते हैं। इनमें हमने ज्यादातर दिग्गज कंपनियों को शामिल किया है। 

    आइए इन आईपीओ के बारे में एक-एक करके बात करते हैं। 

    1. जेपेटो आईपीओ (Zepto IPO)

    जेपेटो, ब्लिंकिट और फ्लिपकार्ट मिनट जैसे 10 मिनट में सामान पहुंचाने का काम करता है। ये एक क्विक कॉमर्स स्टार्टअप है। ब्लिंकिट और फ्लिपकार्ट मिनट की तरह ये भी ग्रोसरी और अन्य जरूरी आइटम 10 मिनट में घर में पहुंचा देता है। ये कंपनी जल्द शेयर बाजार में एंट्री लेने जा रहा है। जेपेटो आईपीओ के जरिए 4000 करोड़ से 4440 करोड़ रुपये के ऑफर फोर सेल और फ्रेश इश्यू के तहत शेयर जारी करेगी।

    2. बोट आईपीओ (Boat IPO) 

    बोट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मामले में जानी-मानी कंपनी है। ये कंपनी भी जल्द प्राइमरी मार्केट में अपने कदम रखने जा रही है। कंपनी आईपीओ के तहत 2 हजार करोड़ रुपये जुटाने की प्लानिंग कर रही है। इस कंपनी की शुरुआत साल 2013 में हुई थी। इस कंपनी के को-फाउंडर अमन गुप्ता रियलिटी शो शार्क टैंक के जरिए काफी फेमस हुए। आज उनकी कंपनी और उनके बारे में हर कोई जानता है। ये कंपनी कब एंट्री लेगी, इस बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। 

    3.फोनपे आईपीओ (PhonePe IPO)

    फोन पे एक मशहूर यूपीआई पेमेंट ऐप है। ये साल 2026 के बड़े आईपीओ में से एक होने वाला है। फोन पे आईपीओ के तहत 120 करोड़ रुपये से लेकर 150 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। जाहिर है कि कंपनी आईपीओ के जरिए बड़ा अमाउंट जुटाने की तैयारी में है। 

    4.ओयो आईपीओ (OYO IPO)

    ओयो की पेरेंट कंपनी भी अगले साल शेयर मार्केट में एंट्री ले सकती है। कंपनी आईपीओ के जरिए 6650 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। ये अभी तक पता नहीं चला है कि कंपनी कब तक आईपीओ ला सकती है। 

    रिलायंस और एनएसई आईपीओ 

    मीडिया रिपोर्ट की मानें तो रिलायंस आईपीओ अगले साल का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। इस आईपीओ की पहले छिमाही में आने की उम्मीद है। एनएसई आईपीओ की रिलीज डेट के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। 

    साल 2025 के खास आईपीओ

    आईपीओ रिटर्न
    सुदीप फर्मा 23.10%
    फिजिक्स वाला 33.03%
    एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 50.01%
    DSM फ्रेश फूड 20%
    शील बाओटेक 44.44%
    मिशो 46.44%
    कोरोना रेमेडीज 38.42%

    इस साल कई बड़े आईपीओ ने निवेशकों की छप्पर फाड़ कमाई की। हालांकि जिन आईपीओ से निवेशकों को उम्मीद थी, उन्होंने इतना खास प्रदर्शन नहीं किया। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इस साल अपने अच्छे रिटर्न के चलते चर्चा में रहा। वहीं लेंसकार्ट अपने खराब प्रदर्शन की वजह से निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बना। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग से निवेशकों को लगभग 50 फीसदी का मुनाफा हुआ। 

    इसके साथ ही मीशो आईपीओ की लिस्टिंग से भी निवेशकों को 46.40% मुनाफा मिला है। वहीं कुछ ऐसे भी कंपनी रही, जिनसे काफी उम्मीदें थी। इनमें ओर्कला (2.75%) और कई आईपीओ शामिल है।

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए

