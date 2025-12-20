अब नहीं खरीदा तो पछताएंगे! 2026 में कीमतें 5% नहीं, इससे कहीं ज्यादा बढ़ेंगी?

नई दिल्ली। 68 प्रतिशत रियल एस्टेट डेवलपर्स ने कैलेंडर वर्ष 2026 के दौरान घरों की कीमतों में पांच प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद जताई है। रियल एस्टेट डेवलपर्स के संगठन क्रेडाई और सीआरई मैट्रिक्स की ओर से नवंबर-दिसंबर के दौरान 647 भागीदारों पर किए गए एक सर्वे की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार, एक प्रतिशत डेवलपर्स का मानना है कि घरों की कीमतों में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होगी। तीन प्रतिशत ने कीमतों में 15-25 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान जताया है। 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आवास कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत के बीच वृद्धि की उम्मीद जताई है, जबकि 46 प्रतिशत प्रतिभागियों का मानना है कि दरें 5-10 प्रतिशत के बीच बढ़ेंगी।

केवल आठ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कीमतों में नकारात्मक वृद्धि की बात कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दो-तिहाई डेवलपर 2026 में आवासीय क्षेत्र के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। लगभग दो-तिहाई डेवलपर्स ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में घरों की मांग में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होगी, जो सट्टा खरीद के बजाय अंतिम-उपभोक्ताओं की निरंतर रुचि को दर्शाती है। निष्कर्षों पर टिप्पणी करते हुए, CREDAI के अध्यक्ष शेखर जी पटेल ने कहा कि सर्वे से पता चलता है कि आवास बाजार में वृद्धि वास्तविक मांग पर आधारित है। पटेल ने कहा, "यह क्षेत्र नई आपूर्ति के लिए एक सुनियोजित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें प्रौद्योगिकी को अपनाकर लागत दक्षता पर अधिक जोर दिया जा रहा है और उत्पाद पेशकशों और विकसित हो रही गृह खरीदार प्राथमिकताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जा रहा है।"

उन्होंने आगे कहा कि परियोजनाओं की त्वरित मंजूरी और नियामकीय स्पष्टता इस गति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगी। पटेल ने कहा, "सरलीकृत मंजूरी से विभिन्न बाजारों में आवास आपूर्ति के अगले चरण को गति मिल सकती है, परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में सहायता मिल सकती है और अधिक संतुलित एवं टिकाऊ शहरी विकास संभव हो सकता है।"