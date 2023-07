पीरामल फाइनेंस ने शुरू की सिर्फ महिला कर्मचारियों वाली पांच शाखाएं

जयराम श्रीधरन ने कहा “हमें मैत्रेयी शाखाओं का उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है। ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और वित्तीय सेवा क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह केवल महिला शाखा न केवल विविधता और समावेशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है बल्कि महिला पेशेवरों की प्रतिभा और क्षमताओं के प्रमाण के रूप में भी कार्य करती है।

नई दिल्ली, जागरण डेस्क। पीरामल फाइनेंस ने बुधवार को पांच पूर्ण महिला शाखाएं शुरू करने की घोषणा की। इन्हें 'मैत्रेयी' शाखा कहा जाएगा। राजस्थान में अजमेर रोड, नई दिल्ली में छतरपुर, पंजाब में मोहाली, महाराष्ट्र में मुंबई और केरल में त्रिपुनीथुरा में स्थित इन शाखाओं में 7-15 महिला कर्मचारियों की एक समर्पित टीम होगी। इस कवायद का मकसद महिलाओं को वित्तीय सेवा से जोड़ना है। 'मैत्रेयी' शाखाएं होम लोन और एमएसएमई लोन समेत कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करेंगी। पीरामल फाइनेंस के प्रबंध निदेशक, जयराम श्रीधरन ने कहा, “हमें 'मैत्रेयी' शाखाओं का उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है। ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और वित्तीय सेवा क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह केवल महिला शाखा न केवल विविधता और समावेशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है बल्कि महिला पेशेवरों की प्रतिभा और क्षमताओं के प्रमाण के रूप में भी कार्य करती है। पीरामल फाइनेंस देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक है। कंपनी हाउसिंग और एमएसएमई लोन सहित विभिन्न प्रकार के ऋण उत्पाद पेश करती है। कंपनी के पास भारत के 26 राज्यों में 404 शाखाओं और 30 लाख से अधिक ग्राहकों का नेटवर्क है।

Edited By: Skand Vivek Dhar