मित्तश्योर ने स्कूलों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए लांच किया खास एजुकेशनल मार्केटप्लेस
मिटश्योर ने स्कूलों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए मिटस्टोर नामक एक नया एजुकेशनल मार्केटप्लेस लॉन्च किया है। यह प्लेटफ़ॉर्म शिक्षण संसाधनों, कक्षा सामग्री और शिक्षण उपकरणों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। मिटश्योर का उद्देश्य स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, समय पर डिलीवरी और सुविधा प्रदान करना है। मिटस्टोर एनईपी, एनसीएफ और सीबीएसई दिशानिर्देशों के अनुरूप उत्पाद प्रदान करता है, जिससे स्कूलों और अभिभावकों के लिए शिक्षण सामग्री प्राप्त करना आसान हो जाता है। मिटस्टोर का लक्ष्य बच्चों के समग्र विकास का समर्थन करना है।
ब्रांड टीम। भारत की एजुकेशन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहा Mittsure अब लेकर आया है Mittstore – एक ऐसा मार्केटप्लेस जहाँ स्कूल, शिक्षक और अभिभावक, बच्चों के लिए आवश्यक लर्निंग रिसोर्सेज, क्लासरूम मैटेरियल और टीचिंग टूल्स सब कुछ एक ही जगह पर पा सकते हैं।
यह लॉन्च अचानक नहीं हुआ है। मिटश्योर पहले से ही अपने पार्टनरशिप वर्टिकल के जरिए स्कूलों के साथ काम कर रहा था – उन्हें करिकुलम-आधारित समाधान, ट्रेनिंग और डिजिटल लर्निंग सपोर्ट दे रहा था। और जब टीम ने शिक्षकों से सीधे बातचीत की, तो एक बात साफ दिखी।
मिटश्योर के अध्यक्ष मनोज मित्तल ने कहा कि स्कूलों को हर छोटे-छोटे लर्निंग टूल्स के लिए अलग-अलग वेंडर्स से जूझना पड़ता था। उन्हें गुणवत्ता, समय पर डिलीवरी और सबसे जरूरी – सुविधा चाहिए थी। बस यहीं से Mittstore का विचार आया – एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ स्कूल अपने ऑर्डर आसानी से दे सकें, नए एजुकेशनल टूल्स को एक्सप्लोर कर सकें और भरोसे के साथ उन्हें वो सब कुछ मिले जो उनकी क्लासरूम ज़रूरतों के अनुसार हो।
स्कूल, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए डिज़ाइन किया गया – NEP, NCF, ECCE और CBSE गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए
फ्लैशकार्ड्स, किताबें, एक्टिविटी किट्स, क्लासरूम डेकोर - Mittstore सब कुछ एक जगह पर उपलब्ध कराता है ताकि स्कूलों को रोज़ की खरीददारी में बार-बार परेशान न होना पड़े।
यह देता है:
NCF-अनुरूप प्रोडक्ट्स | मजबूत और क्लासरूम-फ्रेंडली मैटेरियल | किफायती दाम | प्ले-बेस्ड लर्निंग टूल्स की रेंज
जो शुरुआत में सिर्फ स्कूलों के लिए बना था, वह अब अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी मददगार बन गया है बच्चों की सीखने की यात्रा को घर और स्कूल दोनों जगह से सपोर्ट करने में। यश मित्तल ने कहा कि Mittstore सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने की जगह नहीं है। यह एक ऐसा लर्निंग ईकोसिस्टम है जो भरोसेमंद, सुलभ और बच्चों की समग्र विकास पर केंद्रित है।
इशिता मित्तल ने कहा कि महीनों की फील्ड रिसर्च और गहराई से की गई नीड-गैप एनालिसिस के बाद, हमने इस प्लेटफॉर्म को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर लॉन्च किया – जो एक नई शुरुआत और स्पष्ट उद्देश्य का प्रतीक है।
आज Mittstore को देशभर के शिक्षक पसंद कर रहे हैं - इसकी आसान प्रक्रिया, स्कूलों की जरूरत के अनुसार तैयार कलेक्शन और समय पर डिलीवरी के लिए।
मित्तश्योर- बच्चों के लिए बना, दिल से बनाया गया
आख़िर में स्कूलों को केवल सप्लायर नहीं चाहिए - उन्हें ऐसे साथी चाहिए जो उनकी दुनिया को समझें। अभिभावकों को सिर्फ बच्चों को व्यस्त रखने वाले सामान नहीं, बल्कि ऐसे साधन चाहिए जो उनके विकास में मदद करें। और शिक्षकों को सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा नहीं करना, बल्कि क्लासरूम को दिलचस्प और प्रभावी बनाना होता है। Mittstore यही वादा करता है।
चाहे फ्लैशकार्ड्स हों, एक्टिविटी किट्स, क्लासरूम टूल्स, जानकारी से भरपूर किताबें या सीखने को मज़ेदार बनाने वाले नए आइडियाज़ - Mittstore हर चीज़ को एक ही जगह लाता है, बिना किसी झंझट के। अब अलग-अलग वेंडर्स से बात करने की जरूरत नहीं। अब आख़िरी वक्त की भागदौड़ नहीं। बस एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म – जहाँ स्कूल, शिक्षक और माता-पिता वो पा सकें जो उन्हें चाहिए, जब उन्हें चाहिए। क्योंकि सीखना मज़ेदार होना चाहिए – और जरूरी संसाधन पाना भी मुश्किल नहीं है। यही है Mittstore – भारत का अपना लर्निंग स्टोर, जो सीखने की दुनिया को थोड़ा और आसान और दिलचस्प बनाता है।
नोट:- यह आर्टिकल ब्रांड डेस्क द्वारा लिखा गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।