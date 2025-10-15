भारत निर्माण 2025 में माधव इमिग्रेशन 'बेस्ट MSME 2025 अवॉर्ड' से सम्मानित
माधव इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड को 'बेस्ट MSME 2025 अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें रोजगार सृजन और कौशल विकास में योगदान के लिए मिला है। MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कंपनी की सराहना की और कहा कि वे युवाओं को वैश्विक करियर बनाने में मदद कर रहे हैं। माधव इमिग्रेशन वर्क वीज़ा और स्टडी अब्रॉड के अवसर प्रदान करता है और अवैध प्रक्रियाओं के खिलाफ जागरूकता फैलाता है।
ब्रांड टीम, नई दिल्ली। भारत की अग्रणी इमिग्रेशन एजेंसियों में से एक माधव इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिष्ठित “बेस्ट MSME 2025 अवॉर्ड” से सम्मानित किया गया है। यह अवॉर्ड रोजगार सृजन और कौशल विकास में सर्वश्रेष्ठ MSME (Best MSME in Employment Creation & Skill Development) की श्रेणी और इमिग्रेशन एवं वर्क वीज़ा सेक्टर (Immigration & Work Visa Sector) की उप-श्रेणी में दिया गया।
यह सम्मान भारत सरकार के MSME मंत्री जीतन राम मांझी जी द्वारा भारत निर्माण 2025 पहल के अंतर्गत प्रदान किया गया। इस सम्मान का उद्देश्य उन संगठनों को पहचान देना है जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
माधव इमिग्रेशन प्रा लि वर्षों से युवाओं को वर्क वीज़ा, वर्क परमिट, और विदेश में वर्क अब्रॉड व स्टडी अब्रॉड के अवसर उपलब्ध कराने में अग्रणी रहा है। एक अधिकृत और विश्वसनीय इमिग्रेशन एजेंसी के रूप में कंपनी ने हज़ारों उम्मीदवारों को वैध इमिग्रेशन प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और शिक्षा से जोड़ा है।
इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी जी ने माधव इमिग्रेशन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी इमिग्रेशन एजेंसियां युवाओं को पारदर्शी और कानूनी रास्तों से वैश्विक करियर बनाने में मदद कर रही हैं। माधव इमिग्रेशन ने यह पुरस्कार अपनी निरंतर मेहनत, पारदर्शिता और युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देने की प्रतिबद्धता के बल पर हासिल किया है। कंपनी न केवल वर्क वीज़ा और वर्क परमिट सेवाएं देती है, बल्कि लोगों को फर्जी वीज़ा एजेंट्स और अवैध प्रक्रियाओं से बचने के लिए जागरूक भी करती है।
पुरस्कार प्राप्त करने के बाद माधव इमिग्रेशन के नेतृत्व ने कहा, “यह सम्मान केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। MSME मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा मिला यह अवॉर्ड हमें और मेहनत से काम करने की प्रेरणा देता है।
कंपनी ने भविष्य में नई पहल की घोषणा की है, जिसमें अधिक देशों के लिए वर्क वीज़ा सेवाओं का विस्तार, ग्रामीण युवाओं के लिए इमिग्रेशन जागरूकता कार्यक्रम, और विदेशी नियोक्ताओं व संस्थानों से सहयोग शामिल है। तेजी से बढ़ती वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड की मांग को देखते हुए, यह सम्मान माधव इमिग्रेशन प्रा. लि. को एक विश्वसनीय और अग्रणी नाम के रूप में और मजबूत बनाता है।
