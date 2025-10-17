आकर्षक ब्याज दरों पर पर्सनल लोन लेकर करें इस दिवाली पर पैसे की टेंशन दूर

ब्रांड डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली रोशनी, खुशियों और अपनों के साथ जश्न मनाने का त्योहार है। बात चाहे घर सजाने या गिफ्ट खरीदने की हो, या फिर दावत की तैयारी करने और परिवार के साथ कहीं घूमने की योजना बनाने की बात हो, इस मौके पर आपके खर्चे तेज़ी से बढ़ सकते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को मज़बूत बनाए रखते हुए इन खर्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में पर्सनल लोन आपके काम आता है। आप शानदार दिवाली लोन ऑफ़र के साथ, त्योहारों की खुशियों से समझौता किए बिना अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं।

बजाज फाइनैंस आपको सुविधाजनक तरीके से पर्सनल लोन उपलब्ध कराता है, ताकि आप बिना किसी चिंता के दिवाली का जश्न मना सकें। आइए इस फेस्टिव सीजन में पर्सनल लोन की खूबियों, इसके फायदों और लोन पाने की शर्तों पर एक नज़र डालें।

पर्सनल लोन क्या है? पर्सनल लोन एक ऐसा अनसिक्योर्ड लोन है, जिसे शादी की तैयारी, त्योहारों की शॉपिंग, घर की सजावट, मेडिकल इमरजेंसी या ट्रैवल जैसे किसी भी तरह के निजी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे तरह के लोन के विपरीत, पर्सनल लोन के लिए किसी भी तरह के कलैटरल की ज़रूरत नहीं होती, और इसी वजह से यह ज़्यादातर नौकरीपेशा और खुद का रोजगार करने वालों के लिए आसानी से उपलब्ध है।

दिवाली के दौरान, बजाज फाइनैंस जैसी लोन देने वाली कंपनियाँ आकर्षक ब्याज़ दरों और लोन चुकाने के सुविधाजनक विकल्पों के साथ कस्टमाइज़्ड लोन ऑफ़र देते हैं, ताकि आप पैसों की फ़िक्र किए बिना त्योहार का भरपूर आनंद ले सकें।

दिवाली के दौरान मिलने वाले पर्सनल लोन की खास बातें जरूरत के हिसाब से लोन की रकम बजाज फाइनैंस पर्सनल लोन में आपको लोन के तौर पर 40,000 रुपये से 55 लाख रुपये तक की रकम पाने की सुविधा (एलिजिबिलिटी को पूरा करने पर निर्भर है) मिलती है। चाहे आप त्योहारों के लिए छोटी-मोटी खरीदारी करने वाले हों या बड़े खर्चों के बारे में सोच रहे हों, आपकी हर ज़रूरत के लिए लोन उपलब्ध है।

आकर्षक ब्याज दरें दिवाली लोन ऑफ़र में ब्याज़ दरें अक्सर कम होती हैं, जिससे आपके लिए लोन लेना किफायती हो जाता है। बजाज फाइनैंस में ब्याज़ दरें पूरी तरह से स्पष्ट होती हैं, ताकि आपको किसी छिपे शुल्क के बिना हर महीने चुकाई जाने वाली रकम के बारे में अच्छे से पता हो।

तुरंत अदायगी दिवाली के दौरान पर्सनल लोन लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी रकम आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। आपके आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद, 24 घंटे* से भी कम समय में ये रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जा सकती है, और इस तरह आपको आखिरी समय में होने वाले खर्चों को संभालने में मदद मिलती है।

सुविधाजनक समय-सीमा के विकल्प बजाज फाइनैंस में आपको लोन चुकाने की सुविधाजनक समय-सीमा का विकल्प मिलता है, जो आमतौर पर 12 से 96 महीनों तक होती है। इस तरह आप अपने मासिक बजट के हिसाब से अपनी EMIs की योजना बना सकते हैं और त्योहारों के बाद पैसों की तंगी से बच सकते हैं।

बेहद कम कागजी कार्रवाई सिक्योर्ड लोन के विपरीत, पर्सनल लोन के लिए बेहद कम कागजी कार्रवाई की ज़रूरत होती है। KYC से जुड़े कुछ सामान्य दस्तावेजों, इनकम प्रूफ आदि जमा करके आप जल्दी से आवेदन कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के लोन की मंजूरी पा सकते हैं।

दिवाली के दौरान पर्सनल लोन लेने के फायदे बेफिक्र होकर उत्सव का आनंद लें आप पर्सनल लोन के लेकर अपनी मौजूदा सेविंग्स के बारे में चिंता किए बिना अपनों के लिए तोहफे खरीद सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं और परिवार के साथ जश्न मनाने की तैयारी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने खर्चों को सुविधाजनक EMIs में बाँट सकते हैं।

बजट के अनुरूप विकल्प पर्सनल लोन लेने से आपको इमरजेंसी के लिए की गई सेविंग्स या क्रेडिट कार्ड का सहारा नहीं लेना पड़ता है। बजाज फाइनैंस ब्याज़ दरों के बारे में कुछ नहीं छिपाते हुए आपको किफायती EMIs की सुविधा देता है, ताकि त्योहार पर होने वाला खर्च आपके बजट के दायरे में रहे।

अपने हिसाब से रकम के उपयोग की सुविधा आप लोन की रकम का इस्तेमाल कई तरह की जरूरतें पूरी करने के लिए कर सकते हैं। बात चाहे खरीदारी की हो, कहीं घूमने जाने की हो, या फिर अपने घर को संवारने की बात हो, पर्सनल लोन में आपको खर्च करने की आज़ादी मिलती है और इसी वजह से यह हर तरह की ज़रूरतों के लिए सबसे सही है।

तुरंत मंजूरी की प्रक्रिया फेस्टिव सीजन में, तुरंत पैसे पाने की सुविधा मिलना बेहद ज़रूरी है। बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन बेहद कम दस्तावेज़ों के साथ आपके लोन को तुरंत मंजूरी देता है, ताकि ज़रूरत के वक्त ये रकम आपके अकाउंट में मौजूद हो।

पर्सनल लोन पाने की शर्तों के बारे में जानिए आवेदन करने से पहले पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। आमतौर पर बजाज फाइनैंस इन बातों को ध्यान में रखता है: राष्ट्रीयता: भारतीय

उम्र: 21 साल से 80 साल *

नौकरी: सरकारी, निजी या MNC

CIBIL स्कोर: 685 या उससे ज़्यादा

ग्राहक का प्रोफ़ाइल: खुद का रोजगार या नौकरीपेशा

* लोन की समय-सीमा पूरी होने पर आपकी उम्र 80 साल या उससे कम होनी चाहिए।

इन शर्तों को पूरा करने से आवेदन की प्रक्रिया आसान हो जाती है और लोन की रकम भी तुरंत मिल जाती है, और खास तौर पर दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान तो ये प्रक्रिया और भी तेज होती है।

पर्सनल लोन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी सुझाव ब्याज दरों पर अच्छी तरह गौर करें: बजाज फाइनैंस के दिवाली लोन ऑफ़र्स की तुलना करें ताकि आपको सबसे बेहतर ब्याज़ दर का फायदा मिल सके।

लोन चुकाने की योजना बनाएं: लोन चुकाने की ऐसी समय-सीमा चुनें, जिससे आपके बजट और हर महीने की EMI के बीच संतुलन बना रहे। ऐसी समय-सीमा चुनने से बचें, जिससे आपके लिए लोन चुकाना बहुत मुश्किल हो जाए।

लोन कैलकुलेटर का उपयोग करें: बजाज फाइनैंस में पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर जैसे टूल्स की सुविधा उपलब्ध है, जिसकी मदद से आप आवेदन करने से पहले हर महीने चुकाई जाने वाली रकम का अंदाज़ा लगा सकते हैं।

जल्द आवेदन करें: जल्द आवेदन करने सबसे बड़ा फायदा यह है कि, ज़रूरत के वक्त लोन की रकम आपके पास उपलब्ध होगी और आपको अंतिम समय में होने वाली किसी भी तरह की देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

दस्तावेज तैयार रखें: KYC, इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेज़ तैयार रखने से मंजरी की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। एक उपयोगी उदाहरण मान लीजिए कि आप दिवाली की खरीदारी के लिए 3,00,000 रुपये लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो बजाज फाइनैंस के 36 महीनों की समय-सीमा के लिए सालाना 12% की ब्याज़ दर पर पर्सनल लोन ऑफर के साथ, आपकी महीने की EMI लगभग 9,964 रुपये होगी। आप EMI कैलकुलेटर की मदद से ऑफ़र्स की तुलना करके, सबसे कम EMI और ब्याज़ के भुगतान वाला विकल्प चुन सकते हैं, और इस तरह त्योहारों के दौरान फाइनैंशियल प्लानिंग करना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है।

निष्कर्ष दिवाली खुशियों और जश्न का त्योहार है, और ऐसे मौकों पर पर्सनल लोन आपको पैसों की चिंता किए बिना अपने खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकता है। बजाज फाइनैंस पर्सनल लोन आपको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लोन की रकम, आकर्षक ब्याज़ दर, बेहद कम कागजी कार्रवाई और तुरंत रकम पाने की सुविधा देता है।

आप पर्सनल लोन पाने की शर्तों को अच्छी तरह समझकर, अपनी EMIs की योजना बनाकर और EMI कैलकुलेटर जैसे टूल्स का उपयोग करके, अपनी आर्थिक स्थिति को नियंत्रित रखते हुए त्योहार का भरपूर आनंद ले सकते हैं।

बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन की मदद से, आप दिवाली के खर्चों को आराम से संभाल सकते हैं और पैसे की चिंता किए बिना जश्न मना सकते हैं।