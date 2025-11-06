गाड़ी की गिरती कीमत आपके कार बीमा प्रीमियम पर डालती है असर, जानें कैसे

आपकी कार का मूल्य उसी क्षण घटने लगता है जब आप उसे शोरूम से बाहर निकालते हैं। मूल्यह्रास, यानी कार की कीमत में कमी, आपके कार बीमा प्रीमियम की गणना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसे कई लोग नहीं समझते। अगर आप यह सोचते हैं कि जैसे-जैसे आपकी कार पुरानी होती जाती है, प्रीमियम क्यों बदलता है या दुर्घटना की स्थिति में आपको कितना भुगतान मिलेगा, तो अब इसे समझने का सही समय है। चाहे आपकी कार नई हो या पुरानी, यह जानना ज़रूरी है कि मूल्यह्रास आपके बीमा को कैसे प्रभावित करता है। आगे पढ़ते हुए आप समझेंगे कि कैसे आपकी कार के मूल्य में कमी जैसी साधारण बात आपके प्रीमियम, कवरेज और बीमा से जुड़े फैसलों को प्रभावित कर सकती है।

मूल्यह्रास कार बीमा प्रीमियम को प्रभावित करने के 10 प्रमुख तरीके नीचे वे मुख्य कारण दिए गए हैं जिनसे मूल्यह्रास बीमा प्रीमियम को प्रभावित करता है: 1. कार के मूल्य में कमी से बीमा राशि घटती है

जब कार का मूल्य घटता है, तो बीमा कंपनी द्वारा कवर की जाने वाली राशि भी कम हो जाती है। जैसे-जैसे आपकी कार का बाज़ार मूल्य हर साल घटता है, वैसे-वैसे बीमा कंपनी का जोखिम भी घटता है। इसलिए, अधिकतर मामलों में प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है।

2. अधिक मूल्यह्रास से दावा राशि कम होती है

मूल्यह्रास के कारण आपको मिलने वाली दावा राशि घट जाती है। आपने अपनी कार के लिए जितना भी भुगतान किया हो, बीमा कंपनी दावा भुगतान कार के वर्तमान बाज़ार मूल्य के अनुसार करती है, न कि उसकी मूल खरीद कीमत के आधार पर। इसी कारण पुरानी कारों पर दावा भुगतान नई कारों की तुलना में कम होता है।

3. प्रीमियम हमेशा कार के मूल्य जितनी तेजी से नहीं घटता

भले ही आपकी कार का मूल्य जल्दी घटता हो, लेकिन आपका बीमा प्रीमियम उतनी तेजी से कम नहीं होता। इसका कारण यह है कि मरम्मत, पुर्जों और मज़दूरी की लागत लगातार बढ़ती रहती है, जिससे बीमा लागत उतनी तेजी से नहीं घटती।

4. कार की उम्र कवरेज के प्रकार और लागत को प्रभावित करती है

जैसे-जैसे आपकी कार की वारंटी पुरानी होती जाती है, वैसे-वैसे आवश्यक बीमा कवरेज का स्तर भी बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर, कई पुराने वाहन मालिक व्यापक कार बीमा पॉलिसी से तीसरे पक्ष की पॉलिसी पर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि पूरी कवरेज की लागत अक्सर कार के घटे हुए मूल्य से अधिक हो जाती है।

5. शून्य मूल्यह्रास ऐड-ऑन से प्रीमियम बढ़ता है

अगर आप अपनी कार बीमा पॉलिसी में शून्य मूल्यह्रास कवरेज जोड़ते हैं, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कवरेज दावे के समय मूल्य में कमी से आपकी रक्षा करता है। इस अतिरिक्त लागत का कारण यह है कि बीमा कंपनी पुर्जों के पूरे मूल्य का भुगतान करती है, बिना मूल्यह्रास घटाए।

6. वाहन श्रेणी और ब्रांड का मूल्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है

कुछ वाहन अपने पुनर्विक्रय मूल्य को दूसरों की तुलना में बेहतर बनाए रखते हैं। जिन ब्रांडों की मांग अधिक होती है या जो प्रीमियम श्रेणी में आते हैं, उनका मूल्यह्रास धीमा होता है। ऐसे वाहन सामान्यतः स्थिर या कम प्रीमियम पर आते हैं क्योंकि उनका कुल मूल्य अधिक समय तक बना रहता है।

7. मूल्यह्रास बीमा कंपनियों के प्रतिस्थापन खर्च को प्रभावित करता है

बीमा कंपनी के लिए, किसी वाहन का मूल्यह्रास होना मतलब है कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर उसकी जगह नया वाहन देने का खर्च कम होगा। चूंकि मरम्मत या बदलने की लागत कम होती है, बीमा कंपनी का कुल जोखिम भी घटता है। यही कारण है कि यह कारक प्रीमियम की गणना में शामिल किया जाता है।

8. माइलेज और स्थिति मूल्यह्रास दर को प्रभावित करते हैं

अधिक माइलेज और खराब स्थिति मूल्यह्रास को बढ़ाते हैं, जिससे कार का मूल्य घटता है और बीमा जोखिम बढ़ता है। इसलिए बीमा कंपनियां पुराने वाहनों पर ज़्यादा प्रीमियम ले सकती हैं क्योंकि वे अधिक घिसावट या खराब स्थिति में होते हैं।

9. महंगाई मूल्यह्रास के लाभ को कम कर सकती है

भले ही आपकी कार का मूल्य मूल्यह्रास के कारण घट रहा हो, लेकिन मरम्मत सामग्री और पुर्जों की महंगाई उस लाभ को संतुलित कर सकती है। इसका मतलब यह है कि मूल्यह्रास होने के बावजूद आपका बीमा प्रीमियम घटेगा ही, यह ज़रूरी नहीं; बल्कि महंगाई के कारण यह बढ़ भी सकता है।

10. मूल्यह्रास बीमित घोषित मूल्य (आईडीवी) को प्रभावित करता है

मूल्यह्रास सीधे आपके वाहन के बीमित घोषित मूल्य को घटाता है। जैसे-जैसे कार पुरानी होती जाती है, उसका आईडीवी घटता है, जिससे बीमा कवरेज राशि कम होती है और कुल प्रीमियम भी उसी अनुसार तय किया जाता है।

कार के लिए मूल्यह्रास दर कैसे तय की जाती है?

बीमा कंपनियां नीचे दी गई मूल्यह्रास दर का उपयोग करके आपकी कार का बीमित घोषित मूल्य (आईडीवी) तय करती हैं, जो सीधे आपके बीमा प्रीमियम को प्रभावित करता है। नीचे दिया गया तालिका भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा तय की गई मूल्यह्रास दरें दर्शाता है।

कार की आयु आईडीवी गणना के लिए मूल्यह्रास दर 6 महीने तक 5% 6 महीने से 1 वर्ष तक 15% 1 से 2 वर्ष तक 20% 2 से 3 वर्ष तक 30% 3 से 4 वर्ष तक 40% 4 से 5 वर्ष तक 50% 5 वर्ष से अधिक बीमा कंपनी और वाहन मालिक के आपसी समझौते के आधार पर कारों के मूल्यह्रास दर को प्रभावित करने वाले कारक नीचे वे प्रमुख कारक दिए गए हैं जो आपकी कार की मूल्यह्रास दर को प्रभावित करते हैं:

कार की आयु: जितनी पुरानी कार होगी, उसका मूल्यह्रास उतना ही अधिक होगा। नई कारों का मूल्य पहले कुछ वर्षों में तेजी से घटता है और बाद के वर्षों में धीरे-धीरे कम होता है। माइलेज: जिन कारों का माइलेज अधिक होता है, उनका मूल्यह्रास भी तेजी से होता है। जैसे-जैसे आप कार चलाते हैं, उसमें घिसावट बढ़ती है, जिससे पुनर्विक्रय मूल्य और बीमा मूल्य दोनों घटते हैं। ब्रांड और मॉडल की प्रतिष्ठा: एक ऐसी कार जो नियमित रूप से सर्विस की गई हो, साफ-सुथरी हो और किसी बड़ी दुर्घटना में शामिल न हुई हो, उसका मूल्यह्रास दर धीमा होता है। वहीं खराब रखरखाव वाली कारों का मूल्य जल्दी घटता है।

कार की स्थिति और रखरखाव: जिन कारों की समय पर सर्विस होती है, अंदरूनी हिस्सा साफ रहता है और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, वे अपनी कीमत को लंबे समय तक बनाए रखती हैं। इसके विपरीत, खराब रखरखाव वाली कारों का मूल्य जल्दी घटता है।

ईंधन का प्रकार: आम तौर पर पेट्रोल कारों का मूल्यह्रास दर डीज़ल कारों से तेज होता है। वहीं इलेक्ट्रिक कारों का मूल्यह्रास उनकी बैटरी की उम्र और बदलने की लागत पर निर्भर करता है। सुधार और बदलाव: जिन कारों में बड़े बदलाव किए जाते हैं, जैसे नई बॉडी किट, अलग पेंट या कंपनी के बाहर के ऐक्सेसरीज़, उनका मूल्य जल्दी घटता है। अधिकतर खरीदार कंपनी द्वारा लगाए गए असली पुर्जों वाली कारों को पसंद करते हैं।

स्वामित्व का इतिहास: कई बार मालिक बदल चुकी कार की पुनर्विक्रय कीमत आमतौर पर कम होती है, जबकि एक ही मालिक द्वारा रखी गई समान कार का मूल्य अधिक रहता है। बाज़ार में मांग: जिन कार मॉडलों या श्रेणियों की मांग अधिक होती है, जैसे एसयूवी, उनका मूल्यह्रास दर धीमा रहता है। जिन वाहनों की मांग कम होती है, उनका मूल्य तेजी से घटता है। दुर्घटना और दावा इतिहास: जिन कारों का दुर्घटना या बड़े बीमा दावों का इतिहास रहा है, उनका मूल्य तेजी से घटता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खरीदारों को सुरक्षा और भरोसे की चिंता रहती है। कार बीमा पर मूल्यह्रास के प्रभाव को कम करने के उपाय

यहाँ कुछ उपयोगी तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपनी कार का मूल्य बनाए रख सकते हैं और बीमा दावा राशि को उचित रख सकते हैं: शून्य मूल्यह्रास कवर लें: यह अतिरिक्त कवर यह सुनिश्चित करता है कि बीमा कंपनी नए पुर्जों की पूरी लागत देगी, बिना मूल्यह्रास घटाए। इससे आपकी दावा राशि काफी बढ़ जाती है। नियमित सर्विस करवाएं: समय पर सर्विस करवाना और कार की अच्छी स्थिति बनाए रखना उसके बाज़ार मूल्य को ऊँचा रखता है और मूल्यह्रास की दर को धीमा करता है। गैर-मानक बदलावों से बचें: कंपनी के बाहर के पुर्जे या बाहरी सजावट कार के पुनर्विक्रय मूल्य को घटा सकते हैं और बीमा मूल्यांकन को जटिल बना सकते हैं। हमेशा कंपनी के असली पुर्जों का ही उपयोग करें। सुरक्षित तरीके से ड्राइव करें: साफ-सुथरा ड्राइविंग रिकॉर्ड और बिना दुर्घटना का इतिहास आपकी कार के मूल्य को बनाए रखता है और बीमा दावों से होने वाली गिरावट को रोकता है। माइलेज नियंत्रित रखें: कम माइलेज का मतलब है धीमा मूल्यह्रास। अनावश्यक यात्राओं से बचें ताकि ओडोमीटर की रीडिंग कम बनी रहे।

समय पर बीमा नवीनीकरण करें: अगर आपकी बीमा पॉलिसी की अवधि समाप्त हो जाती है, तो कार का दोबारा निरीक्षण हो सकता है, जिससे बीमित घोषित मूल्य (आईडीवी) घट सकता है। इसलिए हमेशा समय पर बीमा नवीनीकरण करें।