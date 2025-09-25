एवलॉक इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने नवी मुंबई में अत्याधुनिक फास्टनर विनिर्माण सुविधा का किया उद्घाटन

एवलॉक इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 21 जुलाई 2025 को नवी मुंबई के रबाले में अपने बिल्कुल नए अत्याधुनिक फास्टनर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन का नेतृत्व संस्थापक टीम के सदस्यों में से एक लछमन केवलरमानी ने किया और इसमें कंट्री हेड निशांत बागवे के साथ-साथ प्रमुख अधिकारी साझेदार और कर्मचारी भी शामिल हुए।

ब्रांड टीम, नवी मुंबई (रबाले)।

विस्तार और उत्कृष्टता की ओर एक छलांग में यह नव-स्थापित सुविधा एवलॉक इंडिया के नवाचार और विकास की निरंतर यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संयंत्र में नवीन मशीनरी और आधुनिक बुनियादी ढाँचा है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में सेवा प्रदान करने हेतु कंपनी की उत्पादन क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा।

यह विकास एवलॉक के रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप है और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देकर तथा आयात निर्भरता को कम करके "मेक इन इंडिया" पहल के प्रति इसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्यात की अपार संभावनाओं के द्वार खोलने को प्रतिबद्ध लछमन केवलरमानी ने अपने मुख्य भाषण में इस उपलब्धि के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह सुविधा गुणवत्ता, तकनीक और ग्राहक संतुष्टि के प्रति एवलॉक इंडिया की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह कंपनी को विनिर्माण उत्कृष्टता में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार करती है, साथ ही नवाचार, रोज़गार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अवसर भी पैदा करती है।

इस अवसर पर कंट्री हेड निशांत बागवे ने कहा कि रबाले सुविधा भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचा बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह हमें अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने, समय सीमा कम करने और आत्मविश्वास के साथ परिचालन बढ़ाने में सक्षम बनाती है। यह हमारी कंपनी के लिए निर्यात की अपार संभावनाओं के द्वार भी खोलती है।"

मुख्य क्षमताओं को मजबूत करना यह सुविधा एवलॉक की उच्च-प्रदर्शन फास्टनिंग प्रणालियों की प्रसिद्ध श्रृंखला के निर्माण के लिए सुसज्जित है, जिसमें शामिल हैं: • लोकबोल्ट्स (Lockbolts) • ब्लाइंड फास्टनर्स (Blind Fasteners) • रिवेट नट्स (Rivet Nuts) • हाइड्रोलिक और न्यूमैटिक फास्टनर इंस्टालेशन टूल्स (Hydraulic and Pneumatic Fastener Installation Tools) • स्पेशलिटी फास्टनर (Specialty Fasteners) उनके उत्पाद ऑटोमोटिव, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, तेल और गैस, खनन, भारी वाणिज्यिक वाहन और कई अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। उन्नत बुनियादी ढांचे के साथ एवलॉक की क्षमताएं • उत्पादन को कुशलतापूर्वक बढ़ाना • कम लीड समय की पेशकश • उत्पाद की गुणवत्ता और परिशुद्धता में सुधार • कस्टम इंजीनियरिंग आवश्यकताओं को पूरा करें नवाचार, दक्षता और स्थिरता को मिलेगा बढ़ावा व्यापक दृष्टिकोण पर टिप्पणी करते हुए एवलॉक इंडिया के निदेशक समीर बुलचंदानी ने कहा कि यह उद्घाटन हमारी यात्रा में एक नया अध्याय शुरू करता है। नई रबाले सुविधा न केवल हमें अपने उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र भी तैयार करेगी जो नवाचार, दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देगा। यह विश्वस्तरीय फास्टनिंग समाधान प्रदान करने वाले एक विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त ब्रांड बनने के हमारे दृष्टिकोण का प्रमाण है।

रबाले संयंत्र की मुख्य विशेषताएं रबाले संयंत्र को भविष्य की तैयारी और परिचालन उत्कृष्टता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है: • उच्च परिशुद्धता सीएनसी और हाइड्रोलिक मशीनरी • आंतरिक अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद डिजाइन सुविधाएं • अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने वाली कठोर गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियाँ • सुरक्षा और उत्पादकता को बढ़ावा देने वाला कर्मचारी-केंद्रित कार्यस्थल • स्वचालन और भविष्य के उन्नयन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार राष्ट्रीय और स्थानीय विकास में योगदान भारत के विनिर्माण लक्ष्यों के अनुरूप, यह सुविधा निम्नलिखित के लिए निर्धारित है: • स्थानीय उत्पादन क्षमता का विस्तार करें • नवी मुंबई क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करना • निर्यात वृद्धि और वैश्विक प्रतिक्रियाशीलता का समर्थन रिबन काटने के समारोह के बाद उपस्थित लोगों ने सुविधा का दौरा किया और उन्नत उत्पादन लाइनों को क्रियाशील देखा। कार्यक्रम का समापन एवलॉक की टीम, विक्रेताओं और हितधारकों के समर्पण और सहयोग के सम्मान में एक समारोह के साथ हुआ, जिन्होंने इस उपलब्धि को संभव बनाया।

एवलॉक इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में एवलॉक इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों की एक विस्तृत सीरीज के लिए उन्नत फास्टनिंग और सीलिंग प्रणालियों का एक अग्रणी निर्माता और आपूर्तिकर्ता है। सटीकता, विश्वसनीयता और स्थायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध, यह कंपनी नवीन समाधानों और प्रौद्योगिकी-संचालित विनिर्माण के साथ महत्वपूर्ण उद्योगों को सशक्त बनाती रहती है।

एवलॉक भारत में विभिन्न प्रसिद्ध फास्टनर और सीलिंग प्रौद्योगिकी ब्रांडों के लिए वितरक के रूप में भी काम करता है, जिनमें हॉन्सेल जर्मनी और एसएफसी स्विट्जरलैंड भी शामिल हैं। बुनियादी ढांचे और नवाचार में निरंतर निवेश के साथ, एवलॉक इंडिया एक समय में एक फास्टनर के माध्यम से इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता ला रहा है।

वैश्विक बाजार की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम रबाले सुविधा के अब चालू हो जाने के साथ, एवलॉक इंटरनेशनल इंडिया विकास के एक नए युग के लिए तैयार है - जो गति, पैमाने और स्थिरता के साथ वैश्विक बाजारों की गतिशील मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है।