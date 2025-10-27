आदित्य विजन का बंपर फेस्टिव ऑफर, हर खरीद पर गिफ्ट और ₹18 करोड़ तक के इनाम जीतने का मौका!

ब्रांड टीम, नई दिल्ली। त्योहारों का मौसम एक बार फिर खुशियों की रौनक लेकर आ चुका है, और इस बार पूरे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी सौगात लेकर आया है आदित्य विजन — जहाँ हर खरीद के साथ सिर्फ बचत ही नहीं, बल्कि तकदीर बदलने का मौका भी शामिल है।

प्रदेश की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन आदित्य विजन लिमिटेड ने अपने साल के सबसे बड़े सेल अभियान “बाय एंड विन भाग्यशाली ड्रा 2025” की घोषणा की है, जिसमें ग्राहकों को ₹18 करोड़ तक के इनाम जीतने का सुनहरा मौका मिलेगा। इस भव्य उत्सव में कंपनी ने 1251 मोटरबाइक, 175 कारें, और पटना, रांची व लखनऊ में स्थित तीन शानदार घरों को इनाम के रूप में रखा है। यानी, इस बार त्योहार की हर खरीद के साथ खुशियों की डबल डोज़ तय है।

त्योहारी माहौल में जब हर घर रोशनी से जगमगा रहा है, आदित्य विजन ने अपने ग्राहकों के लिए ऑफ़रों की ऐसी बरसात कर दी है जो दिल जीत लेने वाली है। कंपनी के सभी स्टोर्स पर अब तक के सबसे बेहतरीन ऑफ़र प्रस्तुत किए गए हैं — जहाँ ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर 50% तक की छूट, ₹25,000 तक का कैशबैक, GST का पूरा लाभ, और ब्याजमुक्त फाइनेंस जैसी सुविधाएँ मिल रही हैं। साथ ही हर खरीद पर उपहार पाने की गारंटी भी दी जा रही है।

इतना ही नहीं, अब खरीदे गए टीवी, फ्रिज, ए.सी. या वॉशिंग मशीन की उसी दिन डिलीवरी और इंस्टॉलेशन की सुविधा यानी सेम डे सर्विस का वादा भी आदित्य विजन निभा रहा है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस बार का फेस्टिव सीजन सिर्फ बिक्री नहीं, बल्कि उत्सव की भावना को साझा करने का अवसर है। आदित्य विजन चाहता है कि हर ग्राहक को यह अनुभव हो कि वह सिर्फ उत्पाद नहीं, बल्कि एक यादगार खुशी लेकर जा रहा है। ग्राहकों की सुविधा के लिए इस बार कंपनी ने EMI को और भी आकर्षक बनाया है, जिससे हर बजट में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना बेहद आसान हो गया है।





ग्राहकों में इन ऑफ़रों को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेशभर के आदित्य विजन स्टोर्स पर सुबह से ही भीड़ उमड़ रही है, और ज्यादातर लोग इस मौके का लाभ उठाने में जुटे हैं। घरों में नए टीवी, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर और किचन अप्लायंसेज़ की खरीदारी के साथ उपहार जीतने का रोमांच हर ग्राहक महसूस कर रहा है। कई ग्राहकों का कहना है कि यह ऑफ़र उनके लिए त्योहार की सबसे बड़ी खुशी लेकर आया है — जहाँ एक तरफ बचत है, तो दूसरी तरफ किस्मत आज़माने का मौका।

कंपनी के प्रबंध निदेशक यशोवर्धन सिन्हा ने कहा कि आदित्य विजन हमेशा से ग्राहक-केंद्रित ब्रांड रहा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ चीज़ें बेचना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में सुविधा और प्रसन्नता लाना है। हम चाहते हैं कि इस फेस्टिव सीजन में हर ग्राहक कुछ बड़ा महसूस करे— चाहे वह अपने घर के लिए नया स्मार्ट टीवी हो या मोबाइल, और साथ में उपहार जीतने का सपना भी। उन्होंने आगे कहा कि इस बार का ऑफ़र इसलिए भी खास है क्योंकि अब हर ग्राहक को अपनी हर खरीद पर न केवल श्रेष्ठ मूल्य मिलेगा, बल्कि बड़े इनाम जीतने की उम्मीद भी।

त्योहारी बिक्री को सुचारू बनाने के लिए आदित्य विजन ने ग्राहक सुविधा पर विशेष ध्यान दिया है। किसी भी स्टोर से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को मौके पर ही फाइनेंस अप्रूवल, तेज़ बिलिंग, और उसी दिन इंस्टॉलेशन जैसी सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

Buy & Win में भाग लेना बेहद आसान है। जो भी ग्राहक इस फेस्टिव सीजन में आदित्य विजन से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद खरीदता है, उसे लकी ड्रॉ में शामिल होने का मौका स्वतः मिल जाता है। हर खरीद का एक यूनिक ड्रॉ टिकट बनता है और ऑफ़र अवधि के बाद विजेताओं के नाम पारदर्शी प्रक्रिया के तहत घोषित किए जाएंगे। इनामों में कार, बाइक और घर शामिल हैं। यह योजना हर ग्राहक को यह विश्वास दिलाती है कि आदित्य विजन पर की गई हर खरीद कुछ बड़ा जीताने का अवसर बन सकती है।

बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के 187 से अधिक शो-रूम में आदित्य विजन आज एक भरोसेमंद नाम बन चुका है। पिछले एक दशक में कंपनी ने न केवल बिक्री के क्षेत्र में, बल्कि सेवा और पारदर्शिता के स्तर पर भी उत्कृष्टता स्थापित की है। यह वही ब्रांड है जो “हर घर तक तकनीक” पहुंचाने के विजन के साथ कार्यरत है। हर कस्बे और शहर में आदित्य विजन के स्टोर्स लोगों को नवीनतम और विश्वसनीय उत्पाद उपलब्ध कराते हैं - और यही भरोसा आज ग्राहकों के अनुभव में झलकता है।

कंपनी ने इस बार के फेस्टिव ऑफ़र को “संपूर्ण उत्सव” का रूप दिया है। यहाँ हर ग्राहक के लिए कुछ न कुछ ख़ास है -

- अपने घर को नया रूप देने वालों के लिए टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन पर अल्टीमेट डील्स

- गैजेट लवर्स के लिए नवीनतम मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप ऑफ़र

- परिवारों के लिए कॉम्बो पैकेज जिसमें कई उत्पादों पर विशेष बचत

साथ ही हर खरीद के साथ गिफ्ट वाउचर और सरप्राइज़ रिवार्ड्स की गारंटी ने ग्राहकों को और भी उत्साहित कर दिया है। त्योहार के इस माहौल में आदित्य विजन के सभी आउटलेट्स रोशनी और सजावट से जगमगा उठे हैं। स्टोर्स में ग्राहकों की भीड़, सेल्स टीम की मुस्कान और बच्चों के चेहरों की खुशी — सब मिलकर इसे किसी बड़े उत्सव से कम नहीं बना रहे। कई परिवार इस मौके को साल का सबसे उपयुक्त समय मान रहे हैं अपने पुराने उपकरण अपग्रेड करने के लिए। खासकर जब छूट, कैशबैक और ब्याजमुक्त फाइनेंस जैसी सुविधाएँ साथ हों, तो खरीदारी सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि एक सुखद अनुभव बन जाती है।

त्योहारों में जब हर घर सजता है, आदित्य विजन ने सुनिश्चित किया है कि यह सजावट तकनीक से भरपूर हो। कंपनी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है —

“खुशियों को जोड़िए नए अनुभवों से।”

यही सोच इन ऑफ़रों में झलकती है। एक ओर जहाँ ग्राहक आर्थिक लाभ महसूस कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कंपनी उसे यह संतोष भी दे रही है कि उसकी हर खरीद के पीछे पारदर्शिता, मूल्य और सेवा का वादा है।

इस पूरे ऑफ़र का सार यही है — बचत, सुविधा और भरोसे का संगम।

जो भी ग्राहक इस फेस्टिव सीजन में किसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की खरीदारी की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह सही समय है —

क्योंकि 50% तक की छूट, ₹25,000 तक का कैशबैक, 0% ब्याज फाइनेंस, हर खरीद पर उपहार, और Buy & Win में ₹18 करोड़ तक के इनाम — यह सब एक ही छत के नीचे, सिर्फ आदित्य विजन पर उपलब्ध है।

त्योहार की इस रौनक में जब हर कोई खुशियों की तलाश में है, आदित्य विजन उनके घरों में सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि नई उम्मीदें लेकर आ रहा है।

इस बार त्योहार का नाम है —

“इस त्यौहार, खुशियाँ आपके द्वार।”

जहां हर खरीद के साथ उपहार भी है और शानदार इनाम जीतने का मौका भी।