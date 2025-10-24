Language
    अभय भुतडा फाउंडेशन ने महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावितों के लिए 8 करोड़ रुपए किए डोनेट, सीएम फडणवीस को सौंपा चेक

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:14 PM (IST)

    अभय भुतडा फाउंडेशन ने महाराष्ट्र में विनाशकारी बाढ़ के पीड़ितों के लिए 8 करोड़ रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है। इसमें से 5 करोड़ रुपये तत्काल मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किए गए हैं, जबकि 3 करोड़ रुपये मराठवाड़ा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद के लिए स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों को दिए गए हैं। फाउंडेशन के अध्यक्ष सीए अभय भुतडा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर चेक सौंपा और सभी से एकजुट होकर योगदान देने का आग्रह किया। यह सहायता बाढ़ प्रभावित समुदायों के पुनर्वास और सशक्तिकरण में मदद करेगी।  

    Hero Image

    अभय भुतडा, उद्यमी, परोपकारी और अध्यक्ष - अभय भुतडा फाउंडेशन, माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए चेक सौंपते हुए।

    ब्रांड डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में आई विनाशकारी बाढ़ के पीड़ितों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता दिखाते हुए, अभय भुतडा फाउंडेशन ने राहत प्रयासों के लिए 8 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इस प्रतिबद्धता के तहत, 5 करोड़ रुपये की एक बड़ी राशि तत्काल महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की गई है, ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास के कार्यों को गति दी जा सके।

    व्यवसायी, परोपकारी और अभय भुतडा फाउंडेशन के अध्यक्ष, सीए अभय भुतडा ने मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भेंट की और व्यक्तिगत रूप से उन्हें 5 करोड़ रुपये का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने इस समय पर और उदार योगदान के लिए फाउंडेशन की सराहना करते हुए कहा कि यह राशि सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत अभियानों को और मजबूती प्रदान करेगी।

    मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए गए दान के अलावा, फाउंडेशन ने 3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मराठवाड़ा क्षेत्र में काम करने वाले स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को भी प्रदान की है। इस मदद का मुख्य केंद्र वे किसान हैं, जिन्होंने बाढ़ में अपने घर और आजीविका खो दी है और अब अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

    इस अवसर पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए, सीए अभय भुतडा ने कहा, “सेवा करना केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन का आह्वान है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों में से एक, लातूर में जन्म लेने के नाते, यह आपदा मुझे बेहद व्यक्तिगत रूप से महसूस होती है। हमारे किसान और समुदाय साहसी हैं, लेकिन उन्हें फिर से उठने के लिए हमारी सामूहिक मदद की आवश्यकता है। मैं महाराष्ट्र के हर नागरिक से आग्रह करता हूं कि वे एकजुट होकर आगे आएं और उदारता से योगदान दें।”

    यह नवीनतम योगदान संकट की घड़ी में समुदायों का साथ देने और उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए सशक्त बनाने की अभय भुतडा फाउंडेशन की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। फाउंडेशन स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और आपदा राहत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अब तक पूरे भारत में 5 लाख से अधिक लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव ला चुका है।

    अभय भुतडा फाउंडेशन के बारे में
    साल 2023 में स्थापित, अभय भुतडा फाउंडेशन समाज के वंचित वर्गों के उत्थान, शिक्षा और विकास के लिए समर्पित है। फाउंडेशन अल्पकालिक मदद की बजाय दीर्घकालिक प्रभाव पर ध्यान देता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर परियोजना टिकाऊ और मापनीय परिणाम देने वाली हो। पूरी तरह से सीए अभय भुतडा द्वारा वित्तपोषित और बाहरी फंडिंग के बिना, फाउंडेशन शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्रों में पहल का समर्थन करता है। थोड़े ही समय में, इसके निरंतर प्रयासों ने लाखों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाया है, और केवल सहायता ही नहीं बल्कि प्रेरणा, आशा और महाराष्ट्र भर के कई लोगों के लिए उज्जवल भविष्य की एक ठोस राह प्रदान की है।

     