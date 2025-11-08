Language
    ABB इंडिया का Q3 में लाभ 16.2 प्रतिशत बढ़कर हुआ 409 करोड़, बेस ऑर्डर और राजस्व से मिली रफ्तार

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:59 PM (IST)

    एबीबी इंडिया लिमिटेड ने Q3 CY2025 में मजबूत वित्तीय परिणाम दर्ज किए, जिसमें कर पश्चात लाभ (PAT) पिछली तिमाही से 16.2% बढ़कर 409 करोड़ रुपये हो गया। राजस्व 14% बढ़कर 3,311 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने 3,233 करोड़ रुपये के कुल ऑर्डर प्राप्त किए, जिसमें मोशन और रोबोटिक्स डिवीजनों का प्रमुख योगदान रहा। 9,895 करोड़ रुपये का ऑर्डर बैकलॉग भविष्य के लिए मजबूत राजस्व दृश्यता प्रदान करता है। कंपनी भारत की आर्थिक वृद्धि और सरकारी निवेशों के कारण भविष्य के लिए आशावादी है।  

    एबीबी इंडिया ने Q3 में दर्ज किया मजबूत प्रदर्शन

    ब्रांड डे, बेंगलुरु। एबीबी इंडिया लिमिटेड ने जुलाई–सितंबर तिमाही (Q3) कैलेंडर वर्ष 2025 के परिणाम जारी किए। PAT (कर पश्चात लाभ) Q2 CY2024 के 352 करोड़ की तुलना में Q3 CY2025 में 16.2 प्रतिशत बढ़कर 409 करोड़ हो गया है।

    एबीबी इंडिया लिमिटेड ने कैलेंडर वर्ष 2025 की जुलाई–सितंबर तिमाही (Q3) के अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की, जिसमें बेस ऑर्डर वृद्धि, राजस्व विस्तार और विभिन्न व्यवसायों में निरंतर निष्पादन से प्रेरित मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया गया। कंपनी ने तिमाही-दर-तिमाही 16.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कर पश्चात लाभ 409 करोड़ दर्ज किया, जो पिछली तिमाही के 352 करोड़ की तुलना में अधिक है। राजस्व वर्ष-दर-वर्ष 14 प्रतिशत बढ़कर 3,311 करोड़ हो गया, जो मज़बूत परियोजना निष्पादन और प्रमुख क्षेत्रों में स्वस्थ मांग को दर्शाता है।

    तिमाही के लिए कुल ऑर्डर 3,233 करोड़ रहे, जिसमें Motion और Robotics & Discrete Automation डिवीज़न ने वृद्धि का नेतृत्व किया। ऑर्डर पोर्टफोलियो को नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन और औद्योगिक विद्युतीकरण में प्रमुख जीतों से समर्थन मिला। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा के लिए विंड कन्वर्टर्स, ईवी निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली के लिए रोबोटिक्स, साथ ही मेटल्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और फूड एंड बेवरेज उद्योगों के लिए ऑटोमेशन और ड्राइव सॉल्यूशन्स शामिल हैं। 30 सितंबर 2025 तक एबीबी इंडिया का ऑर्डर बैकलॉग 9,895 करोड़ रहा, जो आने वाली तिमाहियों के लिए मजबूत राजस्व दृश्यता प्रदान करता है।

    परिणामों पर टिप्पणी करते हुए, संजीव शर्मा, प्रबंध निदेशक, एबीबी इंडिया ने कहा कि हमने एक और तिमाही में स्थिर प्रदर्शन दर्ज किया है, जिसमें वृद्धि का नेतृत्व बेस ऑर्डर और राजस्व विस्तार ने किया है। मैं 23 बाजार खंडों में ग्राहकों की सेवा करने के लिए टीम पर गर्व महसूस करता हूँ, विशेष रूप से ऐसे वर्ष में जब खर्च में सावधानी देखी गई। आगे की ओर देखते हुए, एबीबी इंडिया नियामक रियायतों और औद्योगिक गति से उत्पन्न घरेलू अवसरों को प्राप्त करने के लिए अच्छी स्थिति में है, जबकि हम अपनी स्थिरता के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

    आगे की दिशा में, एबीबी इंडिया भारत की मजबूत व्यापक आर्थिक नींव और सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा, विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा में किए जा रहे निवेशों से उत्पन्न विकास के अवसरों के प्रति आशावादी बनी हुई है। कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोसेस इंडस्ट्रीज और फूड एंड बेवरेज जैसे उच्च संभावनाओं वाले क्षेत्रों में उत्साहजनक मांग प्रवृत्तियों को देख रही है। मजबूत स्थानीयकरण रणनीति, विविध पोर्टफोलियो, और डिजिटलाइजेशन एवं ऊर्जा-कुशल तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एबीबी इंडिया निरंतर विकास बनाए रखने और बदलते औद्योगिक परिदृश्य में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।

