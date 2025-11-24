Language
    West Champaran: पोस्ट पेमेंट बैंक में लगी महिलाओं की कतार... आखिर क्या राज छिपा है भुगतान में?

    By Madhusudan Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:53 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण में पोस्ट पेमेंट बैंक शाखाओं पर महिलाओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। पोस्ट पेमेंट बैंक के सर्वर में शार्ट सर्किट के कारण तकनीकी खराबी उत्पन्न हो गई थी, जिससे लाभार्थियों के खाते में आई राशि का भुगतान अस्थायी रूप से रोकना पड़ा था। लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद बैंक द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की गई।

    पोस्ट पेमेंट बैंक के काउंटर पर लगी लंबी कतार। जागरण

    संवाद सूत्र, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 70 हजार लाभार्थी महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि आने के बाद निकासी के लिए मुख्य डाकघर स्थित पोस्ट पेमेंट बैंक में भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

    लंबे समय से राशि की प्रतीक्षा कर रही जीविका दीदियों सहित अन्य लाभार्थियों ने सोमवार की सुबह से ही डाकघर पहुंचकर कतारें लगा दीं। स्थिति को देखते हुए बैंक प्रबंधन को विशेष व्यवस्था करनी पड़ी। ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व पोस्ट पेमेंट बैंक के सर्वर में शार्ट सर्किट के कारण तकनीकी खराबी उत्पन्न हो गई थी, जिससे लाभार्थियों के खाते में आई राशि का भुगतान अस्थायी रूप से रोकना पड़ा था। लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद बैंक द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की गई और चरणबद्ध तरीके से भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई।

    जैसे ही भुगतान बहाल हुआ, लाभार्थियों की भीड़ एक बार फिर बैंक परिसर में देखने को मिली। शाखा प्रबंधक प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि पोस्ट पेमेंट बैंक देश का सबसे बड़ा आधार-लिंक्ड बैंक है। बेतिया मुख्य शाखा में ही 7 लाख 25 हजार से अधिक लाभार्थी आधार से जुड़े हुए हैं।

    केवल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत ही लगभग 70 करोड़ रुपये की राशि बैंक में प्राप्त हुई है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से भीड़ बढ़ना स्वाभाविक है, इसलिए ग्राहकों की सुविधा के लिए तीन अतिरिक्त काउंटर बनाए गए हैं। साथ ही महिला और पुरुष लाभार्थियों के लिए अलग-अलग लाइनें भी तय की गई हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे।

    काउंटर पर बढ़ी भीड़, हंगामा

    इस दौरान काउंटर पर एकाएक भीड़ बढ़ गई थी। भीड़ बढ़ने के कारण कुछ लोग लाइन तोड़ कर आगे काउंटर पर पहुंच जा रहे थे। जिसके कारण अनेक बार कुछ लोग कतार से हटकर या सीधे काउंटर पर पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिससे कुछ देर के लिए काम प्रभावित हुआ। कुछ देर के लिए हंगामा की स्थिति उत्पन्न हो गई।

    बाद में शाखा प्रबंधक प्रवीण कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि केवल लाइन में खड़े होने वाले लाभार्थियों को ही भुगतान उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे लोगों को नियमित रूप से समझा कर आक्रोशितों को शांत कराया। उन्होंने बताया कि शाखा परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों से पूरी निगरानी की जा रही है। ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके।

    भीड़ और दबाव को नियंत्रित करने के लिए कर्मचारियों की छुट्टी रद

    शाखा प्रबंधक ने बताया कि यह बैंक सरकारी योजनाओं की राशि वितरण का प्रमुख केंद्र है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, कृषि सहायता योजनाएं और इंदिरा आवास जैसी कई योजनाओं की राशि भी इसी बैंक के जरिए आती है।

    इसी कारण प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग बैंक पहुंच रहे हैं। भीड़ और दबाव को नियंत्रित करने के लिए कर्मचारी छुट्टी रद्द है। छुट्टी के दिनों में भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, ताकि सभी लाभार्थियों को समय पर राशि मिल सके।