हादसे में यूपी के कुशीनगर की महिला की मौत, इलाज के लिए जाते समय हुई दुर्घटना
बगहा के चौतरवा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में कुशीनगर की एक महिला की मौत हो गई। महिला अपने रिश्तेदार के साथ इलाज के लिए बेतिया जा रही थी, तभी एक ट्रक के सामने आने से उनकी बाइक असंतुलित हो गई। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Bihar News : चौतरवा थाना क्षेत्र के पतिलार के पास रविवार की शाम दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई।
घटना उस समय हुई जब कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के बलडीहा निवासी यासीन अंसारी की पत्नी खुशबुन खातून अपने जीजा अयूब अंसारी के साथ बाइक से बेतिया के नवलपुर इलाज के लिए जा रही थी।
पतिलार के पास अचानक एक ट्रक बाइक के सामने आ गया, जिससे बाइक असंतुलित होकर गिर पड़ी। दुर्घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हुई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
हादसे के बाद भी बाइक चालक अयूब अंसारी ने उन्हें जख्मी समझते हुए तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया।
इस दुखद घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। मृतका के एक लड़का और दो लड़कियां हैं। स्वजन के अनुसार महिला के पति गल्फ देश में काम करते हैं और बीमारी के कारण जल्द ही घर लौटने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही यह हादसा हो गया।
मृतका के रिश्तेदार व स्थानीय वार्ड 27 के पार्षद प्रतिनिधि मोबीन अंसारी ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को स्वजन के हवाले कर दिया है और मामले की जांच जारी है।
