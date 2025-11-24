हादसे में यूपी के कुशीनगर की महिला की मौत, इलाज के लिए जाते समय हुई दुर्घटना

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Bihar News : चौतरवा थाना क्षेत्र के पतिलार के पास रविवार की शाम दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई।

घटना उस समय हुई जब कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के बलडीहा निवासी यासीन अंसारी की पत्नी खुशबुन खातून अपने जीजा अयूब अंसारी के साथ बाइक से बेतिया के नवलपुर इलाज के लिए जा रही थी।

पतिलार के पास अचानक एक ट्रक बाइक के सामने आ गया, जिससे बाइक असंतुलित होकर गिर पड़ी। दुर्घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हुई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

हादसे के बाद भी बाइक चालक अयूब अंसारी ने उन्हें जख्मी समझते हुए तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया।

इस दुखद घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। मृतका के एक लड़का और दो लड़कियां हैं। स्वजन के अनुसार महिला के पति गल्फ देश में काम करते हैं और बीमारी के कारण जल्द ही घर लौटने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही यह हादसा हो गया।