ठंड की दस्तक के साथ जहरीली हुई शहर की हवा, फेफड़ों के लिए खतरा

जागरण संवाददाता, बेतिया(पश्चिम चंपारण)।AQI winter season : ठंड बढ़ने के साथ ही नगर के हवा का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। हवा में प्रदूषण के रोकथाम के उपाय नहीं होने के कारण धीरे-धीरे हवा तेजी से दूषित हो रही है। यह हवा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। सांस के माध्यम से धीरे-धीरे फेफड़ों में जहर भरा रहा है। रविवार की सुबह करीब साढ़े आठ बजे नगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 141 रिकॉर्ड किया गया। जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।

खासकर सांस से संबंधित और हार्ड के मरीजों के लिए यहां की हवा जहर के समान हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) मानक से ज्यादा हो जाने पर नगर के लोग भी चिंतित हैं। पूर्व वार्ड पार्षद छोटे सिंह, दिनेश सिंघानिया, सरफराज आलम ने कहा कि एक्यूआई लगातार बढ़ रहा है। लेकिन प्रशासन उदासीन बना हुआ है। बढ़े एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रित करने के लिए ठोस पहल नहीं हो रही है। जिससे लोग जहरीली हवा में सांस लेकर बीमार पड़ रहे हैं। नगर में जगह-जगह बिखरे कूड़े कचरे से निकलने वाले संडास, धुआ उगलते वाहन, सड़क जाम, आग के लिए कोयला का उपयोग, सड़कों पर उड़ रहे धूल कण के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स मानक से काफी बढ़ गया है।

चिकित्सक डा.प्रज्जवल कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के आसपास रहना बेहतर है। एक्यूआई 100 रहे तब भी नुकसान नहीं। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स इससे ज्यादा होने का मतलब है कि हवा में प्रदूषण है।

प्रदूषित हवा में घुले मिले कण आंखों में जलन की समस्या पैदा करते हैं। सांस के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में खांसी, सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों में इन्फेक्शन, नाक, कान और गले में इन्फेक्शन, स्किन से जुड़ी समस्याएं, बालों का झड़ना आदि समस्याएं पैदा करते हैं।

जो लोग पहले से सांस के मरीज है, अस्थमा, हार्ट और बीपी के मरीज है, उन्हें इस बीच खासतौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। इस हवा में सांस लेने पर हृदय रोग, अस्थमा, एलर्जी, सर्दी-खांसी, चर्म रोग की शिकायतें बढ़ जाती है।

बचाव के उपाय बेहतर क्वालिटी के मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें

सुबह की सैर पर जाने से बचें

घर से बाहर निकलना हो तो शरीर को अच्छे से कवर करके ही बाहर जाएं

बाहर निकलते समय आंखों पर चश्मा पहनें

बाहर से वापस आने पर हाथ-मुंह को अच्छे से धोने के बाद अपनी आंखों को ठंडे और साफ पानी से क्लीन करें

घर के गमलों में पीपल, मनीप्लांट, तुलसी आदि पौधे लगाएं, ताकि आपके आसपास की हवा शुद्ध रहे

शरीर में पानी की कमी न होने दें, दिनभर में भरपूर पानी पीएं

योग और एक्सरसाइज घर में रहकर ही करें

खाने में हरी सब्जियां और जूस लें, इन्हें बनाने से पहले अच्छे से धोएं

बाहरी चीजों को खाने से परहेज करें

सांस के मरीज हैं तो घर से बाहर निकलने से बचें

घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद रखें

रोज एक गिलास गुनगुना दूध पिएं

हरी पत्तेदार सब्जियां, साग, गोभी, शलजम आदि भोजन में शामिल करें एक्यूआइ टेबल