    Jungle Safari in Bihar: वीटीआर में 1 अक्टूबर से नहीं शुरू होगी सफारी, पर्यटकों को करना होगा इंतजार

    By Tufani Chaudhary Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:45 PM (IST)

    वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की शुरुआत में देरी हो रही है। भारी बारिश के कारण सफारी के रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं जिसकी वजह से पर्यटकों को लगभग 20 दिनों तक इंतजार करना होगा। वीटीआर प्रशासन रास्तों की मरम्मत कर रहा है और उम्मीद है कि अक्टूबर के मध्य तक सफारी शुरू हो जाएगी। पर्यटकों से आधिकारिक सूचना का इंतजार करने का अनुरोध किया गया है।

    संवाद सहयोगी, बगहा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) में एक अक्टूबर से प्रस्तावित जंगल सफारी की शुरू होने में संशय है। पर्यटकों को जंगल की सैर के लिए अभी कम से कम 20 दिन और इंतजार करना होगा। दरअसल, हाल ही में हुई भारी वर्षा के कारण वीटीआर के अंदर सफारी मार्गों में पानी भर गया है, जिससे सफारी के रास्ते पूरी तरह से खराब हो गए हैं।

    वीटीआर प्रशासन ने पहले 30 जून को पर्यटन सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हुए एक अक्टूबर से पर्यटन सत्र शुरुआत करने के साथ ही सफारी शुरू करने की बात कही थी, लेकिन हाल के दिनों में हुई भारी बारिश से आई तबाही ने तैयारियों पर पानी फेर दिया।

    अधिकारियों के अनुसार, रास्तों की मरम्मत और उन्हें सफारी योग्य बनाने में करीब 20 दिन लग सकते हैं। जब तक रास्ते पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो जाते, तब तक जंगल सफारी शुरू करना संभव नहीं होगा।

    वीटीआर प्रबंधन फिलहाल स्थिति की निगरानी कर रहे हैं । जिससे कि रास्तों की मरम्मत का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। अनुमान है कि अक्टूबर के मध्य तक जंगल सफारी शुरू हो सकती है। पर्यटकों से अपील की गई है कि वे आधिकारिक सूचना का इंतजार करें।

    बताया जाता है कि अभी जंगल के अंदर बारिश का पानी भरा हुआ है। साथ ही तेज रफ्तार से बारिश होने से रास्ता भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, लेकिन इस तरह से अभी धूप निकल रही है। यही स्थित एक सप्ताह तक रहती है तो रास्तों में लगे बारिश का पानी सुख जाएगा। जिसके बाद वन विभाग के द्वारा पर्यटकों को भ्रमण कराने वाले रास्तों की मरम्मत कार्य शुरू करा सकता है।

    वीटीआर की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। मौसम ने साथ दिया तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से पर्यटक सत्र चालू होने की संभावना है। वन कर्मियों की टीम प्रतिदिन सड़क की स्थिति से अवगत करा रहे हैं। - नेशामणि के, सीएफ बेतिया