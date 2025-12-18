West Champaran : इंस्टाग्राम स्टेटस बना गिरफ्तारी की वजह, देसी कट्टा–कारतूस संग दो युवक दबोचे गए
Bihar Latest News : पश्चिम चंपारण जिले के साठी थाना क्षेत्र में इंटरनेट मीडिया पर हथियार लहराते हुए प्रदर्शन करना दो युवकों को महंगा पड़ा। पुलिस ने त् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नरकटियागंज /साठी। West Champaran latest news : साठी थाना क्षेत्र में इंटरनेट मीडिया पर हथियार लहराते हुए प्रदर्शन करना दो युवकों को भारी पड़ गया है। इंस्टाग्राम पर देसी कट्टा लहराते हुए फोटो स्टेटस की सूचना पर साठी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार को दो युवकों को देसी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया।
इंस्टाग्राम स्टेटस पर हाथ में देसी कट्टा लिए हुए फोटो अपलोड किया
पुलिस के अनुसार 17 दिसंबर की दोपहर सूचना मिली कि एक युवक ने अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर हाथ में देसी कट्टा लिए हुए फोटो अपलोड किया है। सत्यापन के लिए चौकीदार से जांच कराई गई, जिसमें फोटो में दिख रहे युवक की पहचान राय बरवा निवासी शेख रेहान के रूप में हुई।
इसके बाद प्रभारी थानाध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार एवं दरोगा संजय यादव पुलिस बल के साथ राय बरवा पहुंचे, जहां पुलिस वाहन को देखते ही एक युवक भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।
पूछताछ में उसने अपना नाम मोहम्मद रेहान बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। मोबाइल की जांच में इंस्टाग्राम पर डाले गए देसी कट्टा वाले फोटो की पुष्टि हुई।
रेहान की निशानदेही पर साहिल के घर पर छापेमारी
युवक ने स्वीकार किया कि फोटो उसी का है। हथियार के बारे में पूछने पर रेहान ने बताया कि देसी कट्टा उसके दोस्त साठी बाजार निवासी साहिल इकबाल के पास है। रेहान की निशानदेही पर पुलिस ने साठी बाजार स्थित साहिल के घर पर छापेमारी की।
पुलिस को देख साहिल भी भागने लगा। लेकिन उसे पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की आगे की छानबीन जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।