पश्चिम चंपारण ट्रैक्टर-ट्राली और बोलेरो की आमने-सामने टक्कर में पांच जख्मी, तेज रफ्तार बनी वजह
पश्चिम चंपारण में ट्रैक्टर-ट्राली और बोलेरो की टक्कर में पांच लोग घायल हो गए। दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार बताई जा रही है, जिसमें बोलेरो चालक ने नियंत्रण खो दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नरकटियागंज । नरकटियागंज-गौनाहा मुख्य मार्ग पर बेलवा विश्वनाथ चौक के पास मंगलवार को ट्रैक्टर-ट्राली और बोलेरो की आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। घटनास्थल में बोलेरो के चालक समेत पाच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर कर दिया गया है। घायलों की पहचान शिकारपुर थाना के रखई गांव निवासी भोला शेख (38), गौनाहा थाना के माधोपुर बैरिया निवासी बोलेरो चालक नंदलाल सिंह (40), बेलसंडी गांव के भूषण कुमार (20) और अक्षय कुमार (22) तथा सहोदरा थाना के भवानीपुर गांव निवासी राजू साह (46) के रूप में हुई है।
घटना के संबंध में बताया गया कि बोलेरो में सवार लोग माधोपुर से पुजहां पटजिरवा बारात में जा रहे थे। इसी दौरान विश्वनाथ चौक के पास सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्राली से बोलेरो की टक्कर हो गई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजा। अनुमंडल अस्पताल की प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि सभी घायलों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया गया है।
