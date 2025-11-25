पश्चिम चंपारण ट्रैक्टर-ट्राली और बोलेरो की आमने-सामने टक्कर में पांच जख्मी, तेज रफ्तार बनी वजह 

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज । नरकटियागंज-गौनाहा मुख्य मार्ग पर बेलवा विश्वनाथ चौक के पास मंगलवार को ट्रैक्टर-ट्राली और बोलेरो की आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। घटनास्थल में बोलेरो के चालक समेत पाच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर कर दिया गया है। घायलों की पहचान शिकारपुर थाना के रखई गांव निवासी भोला शेख (38), गौनाहा थाना के माधोपुर बैरिया निवासी बोलेरो चालक नंदलाल सिंह (40), बेलसंडी गांव के भूषण कुमार (20) और अक्षय कुमार (22) तथा सहोदरा थाना के भवानीपुर गांव निवासी राजू साह (46) के रूप में हुई है।