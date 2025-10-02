Language
    बेतिया में तीन सड़क हादसों में एक की मौत, चार युवक गंभीर रूप से घायल

    By Prabhat Mishra Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 12:53 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र में तीन सड़क दुर्घटनाओं में चार लोग घायल हुए जिनमें से एक की मौत हो गई। पहली घटना में निशांत महतो नामक युवक ऑटो और बाइक की टक्कर में गंभीर रूप से घायल हो गया जिसकी इलाज के दौरान गोरखपुर में मृत्यु हो गई। दूसरी घटना में टेम्पो ने दो बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी।

    बेतिया में तीन सड़क हादसों में एक की मौत

    जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। बेतिया के शिकारपुर थाना क्षेत्र में तीन अलग-अलग सड़क हादसों में चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से हरसरी गांव निवासी निशांत महतो की इलाज के दौरान मौत हो गई है।

    जानकारी के अनुसार, एसएसबी कैंप के पास ऑटो और बाइक की टक्कर में शिक्षक राजकुमार महतो का पुत्र निशांत गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर किया गया। बेहतर इलाज के लिए स्वजन उसे गोरखपुर ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

    टेम्पो ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मारी

    दूसरी घटना धूमनगर चौक के पास हुई, जहां एक अज्ञात टेम्पो ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी और फरार हो गया। हादसे में सेमरा निवासी मोहम्मद नाजिर और चंदन पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

    दोनों युवकों का एक-एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां से हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने दोनों को जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया। तीसरा हादसा अनुमंडल अस्पताल के सामने हुआ। य

    हां तेज रफ्तार बाइक पर नियंत्रण खोने से रानहा पटजिरवा निवासी आकाश घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अबरार ने बताया कि घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया है और गंभीर रूप से जख्मी दो व्यक्तियों को बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर किया गया है।