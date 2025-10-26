Language
    West Champaran News: छठ पर्व पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए विद्युत विभाग ने की तैयारी, हेल्पलाइन नंबर जारी

    By Abu Sabir Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 04:24 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण में छठ पर्व के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए विद्युत विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। विभाग ने सभी सब-स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। बिजली संबंधी समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।

    Hero Image

    छठ पर्व पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए विद्युत विभाग ने की तैयारी। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, बगहा। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल बगहा ने पूरी तैयारी कर ली है। विभाग ने पर्व के दौरान सुरक्षित और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया है।

    अधिकारियों और कर्मियों को चौकसी बरतने तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

    विद्युत कार्यपालक अभियंता ने बताया कि विभाग द्वारा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिसका हेल्पलाइन नंबर 9264456429 जारी किया गया है। किसी भी विद्युत समस्या या आपूर्ति में रुकावट की सूचना इस नंबर पर दी जा सकती है।

    सुरक्षा की दृष्टि से सभी ढीले तारों का री-सेगिंग किया गया है, पोलों पर प्लास्टिक रैपिंग की गई है और 33 केवी तथा 11 केवी लाइन क्रॉसिंग पर गार्डिंग की व्यवस्था की गई है।

    सभी छठ घाटों पर विभाग की तैयारियां पूरी

    छठ पूजा पंडालों में विद्युत विभाग के अधिकारियों, कर्मियों और नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबरों का डिस्प्ले लगाया गया है, ताकि लोगों को जरूरत पड़ने पर तुरंत संपर्क करने में आसानी हो।

    सभी कर्मियों को रिफ्लेक्टिंग जैकेट उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे रात में भी आसानी से पहचाने जा सकें। विभाग ने बताया कि सभी विद्युत संरचनाओं की गहन जांच की गई है और पर्व के दौरान मुख्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर सतत मॉनीटरिंग की जाएगी।

    निर्बाध आपूर्ति की विशेष व्यवस्था

    अभियंता ने बताया कि विभाग की कोशिश रहेगी कि पूरे क्षेत्र में छठ पर्व के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति बनी रहे। हालांकि, कुछ घाटों पर सुरक्षा कारणों से थोड़े समय के लिए बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है।

    विद्युत प्रमंडल, बगहा ने सभी उपभोक्ताओं और श्रद्धालुओं को छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा, शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाएं।