    West Champaran: डाकघर में ग्राहकों के 189 खातों से 48.77 लाख के गोलमाल में फंसे डाक सहायक, प्राथमिकी दर्ज

    By Manoj Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:16 AM (IST)

    पश्चिम चंपारण में एक डाक सहायक पर ग्राहकों के 189 खातों से 48.77 लाख रुपये के गोलमाल का आरोप लगा है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिससे डाकघर ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बेतिया। प्रधान डाकघर बेतिया के डाक सहायक उमंग ने ग्राहकों के 189 खातों से 48 लाख 77 हजार 66 रुपये का गबन किया है। पश्चिमी अनुमंडल के सहायक डाक अधीक्षक अवधेश कुमार ने उनके खिलाफ नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है।

    डाक सहायक उमंग मूल रूप से चौतरवा थाना क्षेत्र के पतिलार के रहने वाले हैं। फिलहाल वे बानुछापर के पश्चिम झा टोला सुहागन ब्यूटी पार्लर के समीप एक किराए के मकान में रहते है। इनके खिलाफ विभिन्न डाक घरों से सरकारी एवं सार्वजनिक धन की वित्तीय धोखाधड़ी एवं गबन का आरोप है।

    नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सहायक डाक अधीक्षक की शिकायत पर डाक सहायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।

    दर्ज प्राथमिकी में सहायक डाक अधीक्षक अवधेश कुमार ने पुलिस से बताया है कि आरोपित श्री उमंग ने लाल बाजार उप डाकघर के विभिन्न प्रकार के 60 खातों से संबंधित 35 लाख 51 हजार 428 रुपये, नया टोला उप डाकघर के 78 विभिन्न प्रकार के खातों से 12 लाख 61 हजार 202 रुपये व मधुबनी उप डाकघर के 51 विभिन्न प्रकार के खातों से 64 हजार 436 रुपये का गबन किया है।

    श्री उमंग ने सरकारी एवं जनता के धन को अपने स्वयं के खाता तथा अपनी पत्नी पूजा कुमारी के खाते में स्थानांतरित कर दिया है। यह कार्य धोखाधड़ी, विश्वासघात और सरकारी धन का गबन है। जो वित्तीय अनियमितता एवं दंडनीय अपराध है। हालांकि विभाग के दबाव पर उन्होंने 48 लाख 77 हजार 66 रुपये विभागीय खाता में जमा भी करा दिया है।

