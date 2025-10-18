पश्चिम चंपारण में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियार और शराब के साथ दो शातिर धंधेबाज की रफ्तार

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। लौरिया थाना क्षेत्र के कंधवलिया गांव में पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब और हथियार के साथ दो शातिर धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार धंधेबाजों की पहचान लौरिया थाने के कंधवलिया निवासी दीपक पटवा और सीतापुर निवासी हरीश कुमार सिंह उर्फ गोलू सिंह के रूप में की गई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बेतिया के निर्देश पर एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने की है।

एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कंधवलिया गांव निवासी दीपक पटवा लंबे समय से अवैध शराब कारोबार में सक्रिय है और वह अपने घर में बड़ी मात्रा में देशी शराब और हथियार छिपा रखा है।

सूचना के सत्यापन के बाद थानाध्यक्ष लौरिया रमेश कुमार शर्मा, अपर थानाध्यक्ष सुधीर कुमार, जयशल कुमार, सौरभ कुमार और अन्य पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने दीपक पटवा और हरीश कुमार सिंह उर्फ गोलू सिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में पुलिस ने 92 लीटर देशी चुलाई शराब, एक पिस्टल, एक देशी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस और नौ खाली कारतूस बरामद किए।