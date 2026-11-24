जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)। West Champaran Farmer ID Pending: सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले किसानों के लिए फार्मर आईडी जरूरी होती जा रही है, लेकिन पश्चिम चंपारण में बड़ी संख्या में किसान अब तक इससे नहीं जुड़ सके हैं।

जिले के 3,05,242 पीएम किसान सम्मान निधि लाभार्थियों में से केवल 1,93,802 ने ही फार्मर रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि 1,11,440 किसान अब भी वंचित हैं। भविष्य में सम्मान निधि को फार्मर आईडी से अनिवार्य रूप से जोड़े जाने की स्थिति में इन किसानों के सामने योजना का लाभ जारी रखने का संकट खड़ा हो सकता है। दाखिल खारिज की सलाह कृषि विभाग किसानों को जमीन का दाखिल खारिज कराने के साथ फार्मर रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दे रहा है। अधिकारियों के मुताबिक जमीन किसान के अपने नाम पर दर्ज होने से फार्मर आईडी बनवाने में दिक्कत नहीं आती।