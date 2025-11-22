Language
    West Champaran News: भतीजे की शादी में आई महिला की बस की चपेट में आने से मौत

    By Madhusudan Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:39 PM (IST)

    बेतिया के भगवती नगर में भतीजे की शादी में आई बुआ सावित्री देवी की हरिवाटिका चौक पर बस से कुचलकर मौत हो गई। वह दिल्ली से पति के साथ शादी में शामिल होने आई थीं। खरीदारी करते समय संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना से परिवार में शोक की लहर है।

    हरिवाटिका चौक पर हुई घटना के बाद पसरा मातम।

    जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। शहर के भगवती नगर मोहल्ले में भतीजे की शादी समारोह में शामिल होने आई बुआ की एनएच-727 में हरिवाटिका चौक स्थित वैष्णवी दुर्गा मंदिर के पीछे शनिवार की शाम करीब 3 बजे बस से कुचलकर मौत हो गई।

    मृतका बानुछापर थाना के हजमाटोला वार्ड संख्या-27 निवासी अशोक कुमार पांडेय की पत्नी सावित्री देवी(60) बताई गई है। हादसे के बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया।

    घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना के अपर थानाध्यक्ष कंचन भास्कर दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। मृतका के शव को कब्जे में लेकर जीएमसीएच में पोस्मार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि बस को जब्त कर लिया गया है।

    अपर थानाध्यक्ष ने बताया कि बरात निकलने से पहले महिला बाइक से खरीदारी करने हरिवाटिका चौक पर आ रही थी। तभी बस स्टैंड की ओर से आ रही बस ने कुचल दिया। जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई।

    दिल्ली से पति के साथ आई थी सावित्री

    परिजनों ने बताया कि अशोक अपने पत्नी के साथ दिल्ली नंदनगरी में घर बनाकर रहते हैं। 20 नवंबर को वे सावित्री के साथ शहर के भगवतीनगर निवासी अपने साले मंदेश्वर मिश्र के पुत्र गौरीशंकर मिश्र की शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे।

    शनिवार को बरात निकलने से पहले अशोक अपनी पत्नी के साथ खरीदारी करने के लिए हरिवाटिका चौक पर आए थे। खरीदारी कर मंदिर के पीछे सामन लेकर सावित्री बाइक पर बैठ रही थी, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया।

    संतुलन बिगड़ने के कारण वह बाइक से गिर गई। तभी तेज रफ्तार से बस स्टैंड की ओर से आ रही एक बस ने कुचल दी। जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीएमसीएच में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दी।

    परिजनों ने बताया कि अशोक मूलरुप से पूर्वी चंपारण जिला के संग्रामपुर थाना के संग्रामपुर बडयरिया गांव के निवासी हैं। दिल्ली के नंदपुर व बानुछापर के हजामाटोला में भी इनका घर है। इनके तीन पुत्र अनील कुमार दिल्ली में, मनीष कुमार झारखंड में व आशीष कुमार उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहते हैं। घटना के बाद पूरे परिवार में मातमी सन्नाटा छाया हुआ है।