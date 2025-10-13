West Champaran News: ट्रक और बोलेरो की टक्कर में दो बरातियों की मौत, तीन गंभीर

संवाद सहयोगी, बगहा(पश्चिम चंपारण)। West Champaran News: नगर थाना क्षेत्र के टेंगरहा पुल के पास सोमवार दाेपहर सड़क दुर्घटना में बरातियों से भरी बोलेरो ट्रक से टकराकर खेत में पलट गई।

हादसे में चालक समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।

जानकारी के अनुसार चौतरवा थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव के मजहर के पुत्र की बरात चख़नी गांव में गई थी। शादी संपन्न होने के बाद बरात बोलेरो से वापस लौट रही थी।

इसी दौरान टेंगरहा पुल के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक से बोलेरो की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो सीधे सड़क किनारे खेत में जा पलटी।

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल, बगहा पहुंचाया।

अस्पताल के चिकित्सक अरुण कुमार और डॉ. राजीव कुमार ने बताया कि दो लोगों को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। मृतकों की पहचान चौतरवा निवासी राजेश्वर साह के 30 वर्षीय पुत्र सुधीर साह और इंग्लिशिया निवासी रशीद अंसारी के 30 वर्षीय पुत्र फिरोज अंसारी के रूप में की गई है।