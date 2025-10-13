West Champaran News: मझौलिया में मिठाई दुकान में गैस सिलेंडर फटने से फायर बिग्रेड कर्मी समेत चार झुलसे
पश्चिम चंपारण के मझौलिया में गैस सिलेंडर फटने से दहशत फैल गई। इस हादसे में एक फायर बिग्रेड कर्मी सहित दो लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोग डर गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सिलेंडर फटने के कारणों का पता लगाने में जुटी है।
संवाद सूत्र, मझौलिया(पश्चिम चंपारण)। प्रखंड मुख्यालय स्थित बाजार चौक रेलवे ढाला रोड में चीनी मिल बाबू क्वार्टर के सामने एक मिठाई की दुकान में सोमवार की सुबह नौ बजे के आसपास गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। इसमें फायरबिग्रेड कर्मी सहित चार लोग झुलस गए हैं।
जबकि आग लगने से तीन दुकानें जलकर राख हो गईं। लाखों की क्षति हुई है। बताया जाता है कि मिठाई दुकानदार बृजलाल साह का पुत्र संदीप साह सुबह करीब नौ बजे दुकान में मिठाई तैयार कर रहा था।
अचानक गैस सिलेंडर फट गया और दुकान में आग लग गई। आग में पड़ोस के आशीष कुमार की मिठाई दुकान तथा सुरेश साह की किराना दुकान भी जल गया है।
स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन सफल नहीं हुए। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
मझौलिया थाना में पदस्थापित अग्निशमन वाहन के चालक अविनाश कुमार दुकान में रखे तीन अतिरिक्त गैस सिलेंडर निकलाने के दौरान झुलस गए हैं।
वहीं आग बुझाने के दौरान स्थानीय ग्रामीण मनीष कुमार उर्फ मोनू,जितेंद्र साह भी झुलस गया। तीन जख्मियों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है।
घायल फायर बिग्रेड कर्मी अविनाश कु़मार को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया है। इस हादसे में दो बड़ा, एक छोटा सिलेंडर विस्फोट किया है।पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि तीनों दुकानों में करीब दस लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है।
दस फीट दूर जा गिरा फायरबिग्रेड कर्मी
दुकान में आग लगने की सूचना पर फायर बिग्रेड कर्मी पहुंचे तो पता चला कि दुकान में कई अन्य गैस सिलेंडर भी रखा है।
रखे गए गैस सिलेंडर को निकालने के लिए फायर बिग्रेड कर्मी अविनाश कुमार अंदर घुसे, तभी एक सिलेंडर फट गया और करीब 10 फिट दूर जाकर फायर बिग्रेड कर्मी गिरे और जख्मी हो गए। विस्फोट की आवाज करीब दो किमी दूर तक सुनाई दी। इसको लेकर भगदड़ मच गई।
जख्मी फायर बिग्रेड कर्मी का इलाज चल रहा है। कर्मी अभी खतरे से बाहर है। गैस सिलेंडर विस्फोट से आग लगी थी। छोटा- बड़ा चार- पांच घरेलू सिलेंडर दुकान में रखा था। इसकी जांच की जा रही है।
मनीष कुमार, जिला अग्निशमन पदाधिकारी, बेतिया
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।