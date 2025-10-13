West Champaran News: मझौलिया में मिठाई दुकान में गैस सिलेंडर फटने से फायर बिग्रेड कर्मी समेत चार झुलसे

संवाद सूत्र, मझौलिया(पश्चिम चंपारण)। प्रखंड मुख्यालय स्थित बाजार चौक रेलवे ढाला रोड में चीनी मिल बाबू क्वार्टर के सामने एक मिठाई की दुकान में सोमवार की सुबह नौ बजे के आसपास गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। इसमें फायरबिग्रेड कर्मी सहित चार लोग झुलस गए हैं।

जबकि आग लगने से तीन दुकानें जलकर राख हो गईं। लाखों की क्षति हुई है। बताया जाता है कि मिठाई दुकानदार बृजलाल साह का पुत्र संदीप साह सुबह करीब नौ बजे दुकान में मिठाई तैयार कर रहा था।

अचानक गैस सिलेंडर फट गया और दुकान में आग लग गई। आग में पड़ोस के आशीष कुमार की मिठाई दुकान तथा सुरेश साह की किराना दुकान भी जल गया है।

स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन सफल नहीं हुए। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

मझौलिया थाना में पदस्थापित अग्निशमन वाहन के चालक अविनाश कुमार दुकान में रखे तीन अतिरिक्त गैस सिलेंडर निकलाने के दौरान झुलस गए हैं।

वहीं आग बुझाने के दौरान स्थानीय ग्रामीण मनीष कुमार उर्फ मोनू,जितेंद्र साह भी झुलस गया। तीन जख्मियों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है।

घायल फायर बिग्रेड कर्मी अविनाश कु़मार को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया है। इस हादसे में दो बड़ा, एक छोटा सिलेंडर विस्फोट किया है।पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि तीनों दुकानों में करीब दस लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है।